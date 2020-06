NOS app gaat stoppen met terugkijken televisie-uitzending

Het is binnenkort over en uit met de mogelijkheid tot het terugkijken van de televisie-uitzendingen van het NOS Journaal via de app. De NOS app laat je voortaan niet meer direct een uitzending bekijken.

Uitzending via NOS app

Er staat een nieuwe update klaar voor de NOS app in de Google Play Store. Uit de changelog wordt duidelijk dat de NOS stopt met het aanbieden van eerdere uitzendingen via de eigen NOS app. De applicatie geeft nu nog toegang tot verschillende video’s zoals nieuws, sport en de uitzendingen.

Het terugkijken van een televisie-uitzending is niet langer meer mogelijk, zo meldt de changelog. Op dit moment vind je in de app al een snelkoppeling hiervoor om over te schakelen naar NPO Start. Via dat platform blijft het wel mogelijk om een uitzending terug te kijken.

Het maakt eigenlijk niet uit of je de update wel of niet doorvoert. Nu kun je nog terugkijken via de NOS app, maar binnenkort is dat niet meer mogelijk. De nieuwe melding waarbij je wordt doorverwezen naar NPO Start wordt aan de kant van de server doorgevoerd.

De reden hiervan is volgens de NOS dat de functie maar door een beperkte groep gebruikers gebruikt wordt.