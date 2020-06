Dit is waarom je weer-app nu een stuk minder betrouwbaar is

In de afgelopen dagen heb je het mogelijk wel gemerkt; je weer-app voorspelt regen en onweer, maar het blijft zonnig. Nu wordt duidelijk waarom weer-app minder betrouwbaar zijn.

Weer-apps minder accuraat

De kans dat een weer-app een betrouwbare voorspelling geeft is in de afgelopen tijd wat afgenomen. De reden; het coronavirus. In de afgelopen dagen werd extra goed duidelijk dat je weer-app er mogelijk vaak naast zat met de voorspelling. In plaats van zon, ging het regenen, of in plaats van onweer en veel regen ging de zon schijnen. Juist in deze tijd, met veel extreem wisselvallig weer is het raadplegen van een weer-app iets dat veel gedaan wordt.

De bovenstaande situatie herkenbaar? Dat kan zomaar kloppen. Navraag van de Telegraaf bij Infoplaza, onder andere bekend van de Weerplaza app, maakt duidelijk dat weer-apps inderdaad minder betrouwbaar zijn momenteel.

De reden hiervan is dat er door het coronavirus veel minder gevlogen wordt. Vliegtuigen vormen een belangrijke schakel in het voorspellen van het weer, zo meldt Alfred Snoek van Infoplaza. Vliegtuigen meten vooral wat er boven ons hoofd gebeurd qua weer. Denk aan de windkracht en windrichting, hoeveelheid vocht en ze brengen goed de voortgang van hoge- en lage drukgebieden in beeld. Nu die data veel minder vaak en in minder grote aantallen wordt aangeleverd, heeft dit een nadelig effect op de weersvoorspelling.

Om de informatie toch aan te vullen worden meer weerballonnen opgelaten. Daarbij brengt een nieuwe satelliet de weersomstandigheden in de hogere luchtlagen goed in beeld.

