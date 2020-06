Dit is de nieuwe Android TV-dongle van Google (foto’s en specs)

Google komt binnenkort met een nieuwe gadget op de markt, de Android TV Dongle. Wat de naam is van het product, is nog onduidelijk, maar we zien het nieuwe apparaat nu wel op beeld verschijnen.

Android TV Dongle van Google

We kennen allemaal wel de Chromecast, maar Google komt met nog meer nieuwe hardware voor je televisie. Het gaat om een nieuwe mediastreamer, een mogelijke opvolger van de Chromecast Ultra. Volgens de bron is Google van plan om het nieuwe apparaat uit te brengen onder de naam ‘Nest’ en heeft het nu nog de codenaam ‘Sabrina’.

Vroegtijdig heeft de bron nu beeldmateriaal in handen gekregen van marketingafbeeldingen van het nieuwe apparaat. Zoals eerder al duidelijk werd uit de geruchten, zal de dongle ook beschikbaar komen met een speciale afstandsbediening. Een gedeelte van de geruchten is afkomstig uit oktober, en dus kan er wellicht het één en ander nog gewijzigd zijn, maar het geeft een goede indruk. De ‘Sabrina’ zal een ovaalvormig design krijgen en komt in verschillende kleuren, met een zandsteenachtige structuur.

De afstandsbediening kunnen we niet omschrijven als heel spannend. De knoppen wijzen voor zich en laten je direct de content bedienen. Daarnaast kun je ook direct de Google Assistent starten via de afstandsbediening. Onbekend is of er ook knoppen voor verschillende streamingdiensten beschikbaar komen. XDA, de bron van de informatie deelt ook een aantal screens van de nieuwe interface.

Wanneer we het nieuwe apparaat gaan zien is nog niet bekend. We zullen hier ongetwijfeld in de komende maanden