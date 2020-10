Sim-only aanbiedingen oktober 2020: alle kortingen op een rij

Iedere maand kun je bij de verschillende providers profiteren van verschillende aanbiedingen. We zetten de sim-only aanbiedingen van oktober 2020 op een rij.

Sim-only aanbiedingen van oktober

Providers stunten weer met kortingen op hun abonnementen. DroidApp is weer op onderzoek gegaan, en gekeken naar de beste sim-only aanbiedingen van deze maand. Deze hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Simpel

Simpel is een gunstig geprijsde provider met verschillende abonnementsvormen. Je maakt gebruik van het T-Mobile netwerk. Voor onbeperkt bellen met 4GB internet ben je 10,00 euro per maand kwijt. Genoeg aan 1GB? In combinatie met 100 minuten betaal je 6,00 euro per maand.

Simyo

Bij Simyo maak je gebruik van het KPN-netwerk. Als één van de weinige providers kun je hier ook terecht voor eSIM. Daarnaast krijg je extra data op je abonnement als je thuis KPN Vast internet hebt. Voor 20,00 euro per maand krijg je nu 15GB aan data en onbeperkt bellen. Voor maandelijks een bedrag van 14,00 euro krijg je 6GB met 200 minuten/sms.

Lebara

Bij Lebara wordt vanaf 5 oktober een aanbieding doorgevoerd. De bundel met onbeperkt bellen en het maandelijks opzegbare abonnement kost niet langer meer 2,00 euro extra per maand, maar 1,00 euro. Een bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen en sms’en kost je 11,00 euro per maand.

Tele2

Een groot dataverbruiker? Bij Tele2 kun je profiteren van verschillende aanbiedingen. Een interessante optie is de 7GB bundel, in combinatie met 200 minuten/sms voor 13,00 euro per maand.

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het KPN-netwerk. Tijdelijk krijg je zolang je abonnement loopt dubbel zoveel data. Dit levert extra voordeel op. De bundel met 6GB aan internet en onbeperkt bellen kost je 12,00 euro. Voor 17,50 euro per maand heb je onbeperkt bellen en 16GB internet. De bundel kun je in heel de Europese Unie gebruiken.

Ben

Vorige maand werden de abonnementen van Ben aangepast. Kies je nu voor een abonnement van Ben, dan krijg je tot 2500MB per maand gratis. Een bundel met 5GB internet en 200 minuten kost je nu een tientje per maand.

T-Mobile

De magentagekleurde provider T-Mobile heeft al meermaals prijzen binnengehaald met haar netwerk. Voor 35,00 euro per maand heb je onbeperkt bellen, internetten en sms’en, inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk. Combineer je je abonnement met meerdere abonnementen, of T-Mobile Thuis, dan krijg je extra data en korting.

KPN

In september kwam KPN met nieuwe abonnementen. Je krijgt gratis toegang tot het 5G-netwerk, al is dat nu nog niet overal beschikbaar. Heb je thuis KPN of Telfort, dan krijg je tot 7,50 euro per maand korting. De bundel met 15GB en onbeperkt bellen kost je 27,50 euro per maand.

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe krijg je extra data en een tv-pakket als je thuis Ziggo Internet hebt. Daarbij heb je toegang tot het 4G-netwerk van Vodafone. Voordeel is dat alles uit één bundel gaat. Voor 10,00 euro per maand krijg je 4000 MB/min/sms, ideaal als je de ene maand meer belt dan internet of andersom.

Vergelijken

Ben je er voor jezelf nog niet helemaal uit welk abonnement het beste bij je past? DroidApp heeft een handige sim-only vergelijker. Daar zie je precies welk abonnement het beste bij je past.