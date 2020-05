Simyo voegt ondersteuning toe voor eSIM op Android

KPN-dochter Simyo heeft bekend gemaakt dat het begint met het ondersteunen van eSIM op Android-toestellen. Tot nu toe werd deze nieuwe functionaliteit alleen ondersteund op verschillende iPhone-modellen.

Android en eSIM bij Simyo

Telecomprovider Simyo heeft laten weten dat het vanaf nu eSIM ondersteunt op verschillende Android-devices. Eerder was de ondersteuning voor eSIM er alleen voor de Apple iPhone. eSIM is een alternatief voor de bekende plastic simkaart en is een digitale variant. Op dit moment bieden alleen T-Mobile en Simyo ondersteuning voor deze nieuwe techniek.

Volgens Simyo werkt de nieuwe eSIM op Android voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Toestellen met ondersteuning bevatten een speciale chip voor de eSIM-functionaliteit. Simyo laat weten dat eSIM gebruikt kan worden op de Motorola Razr, Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. Daarbij werkt hij ook op de Samsung Galaxy Fold en Galaxy Z Flip. Hierbij is de Razr enkel voorzien van eSIM en is er geen fysiek simkaartslot.

Het is niet bekend of andere providers volgen. Nog altijd worden er genoeg toestellen uitgebracht zonder ondersteuning voor eSIM. Het zal nog lange tijd duren voordat de plastic simkaart op zijn retour is. In de afgelopen jaren is de grootte van de simkaart al flink afgenomen. Nadat we begonnen met een grote simkaart, is deze verkleind naar mini, micro en nano.

Simyo-klanten kunnen zonder extra kosten gebruik maken van eSIM. Dit geldt voor zowel de abonnees als de prepaid-klanten. Je kunt eSIM bestellen op de website van Simyo.