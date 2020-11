Nog meer Black Friday Week deals: Albert Heijn, Samsung en nog veel meer

Vandaag hebben vele webwinkels het startschot gegeven voor de Black Friday week. Om de drukte te spreiden wordt dit jaar meestal niet gekozen voor één dag vol voordeel, maar een week. We zetten de nieuwe acties op een rij.

Week vol deals

Black Friday werd bij een groot aantal winkels al van de week afgetrapt en vandaag wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. In ons Black Friday deals 2020 artikel houden we gedurende de week de beste deals voor je in de gaten. Zo heb je altijd direct een goed overzicht.

Nu zijn er bij verschillende winkels en webwinkels nieuwe aanbiedingen toegevoegd, die we hieronder voor je op een rijtje zetten.

Google producten

In ons andere artikel vind je al verschillende aanbiedingen vol Google-producten. Een aantal zijn er wel heel interessant geprijsd. Denk aan de Google Nest Mini nu voor 29,00 euro bij Bol.com. Of een duo-pack Google Nest Duo voor 149 euro bij Coolblue.

Samsung

Bij Samsung is de Black Friday Week vol voordeel ook begonnen. Denk aan voordeel op de Galaxy S20 FE 4G, maar ook de goedkopere Galaxy A31, A41, A51 en A71. Daarnaast krijg je korting op toestellen uit de Galaxy S20- en Note 20-serie. Geen nieuwe smartphone nodig? Bij de Samsung Black Friday deals vind je ook huishoudelijke producten, soundbars, televisies, wearables en verschillende andere artikelen. Bekijk hier de Black Friday aanbiedingen van Samsung.

Hoesjes en accessoires

Op zoek naar een hoesje of accessoires? Bij Smartphonehoesjes krijg je kortingen tot 60 procent op alles. Ook op powerbanks, kabels, telefoonhouders, opladers, screenprotectors en andere producten. Daar krijg je met de kortingscode BLACKWEEK nog eens 20% extra korting op. Producten worden gratis thuisbezorgd.

Providers

De verschillende providers gaan ook los met aanbiedingen. Denk aan korting bij Simyo; waarbij je extra korting krijgt op de 15GB bundel. Daarnaast profiteer je van kortingen bij Tele2 en bij Ben op de aansluitkosten. Kies je liever voor KPN, dan krijg je voordeel op Mobiel en op Thuis producten. Ditzelfde geldt voor T-Mobile, zie daarvan hier de mobiele acties en hier de acties van T-Mobile Thuis met veel voordeel. Eerder bespraken we ook al de interessant geprijsde deals van Youfone met grote databundels en van Lebara.

Albert Heijn

Bij supermarkt Albert Heijn zijn er 47 deals op verschillende producten. Niet alleen op een Airfryer, pannenset of keukenmachine. Denk aan de Google Nest Hub + Chromecast voor 89,99 euro (of 69,99 euro met 1000 Air Miles). Een JBL koptelefoon, Ring Video Deurbel 3 voor 134,00 euro (of 114,00 euro met 1000 Air Miles, elektrische step, backpack, warme sloffen of verzorgingsproducten behoren tot het aanbod. Op = op.

Kort op een rij:

Snel zien welke aanbiedingen welke winkel heeft? Klik daarvoor hieronder, en je ziet direct het overzicht.

Bol.com (verandert dagelijks)

Amazon (grote hoeveelheid deals, die ook meermaals per dag kunnen wisselen)

Belsimpel

Coolblue

MediaMarkt

Tip: in ons andere artikel houden we dagelijks de beste Black Friday 2020 deals op een rij bij!