Black Friday bij providers: flinke korting voor thuis en mobiel

Het is vandaag dan echt Black Friday. De aanbiedingen vliegen je vandaag om de oren. In dit artikel delen we de beste Black Friday aanbiedingen bij providers. Waar kun je flink besparen op mobiel of voor tv en internet voor thuis?

Black Friday aanbiedingen

In een eerder artikel hebben we al online gezet waar je mooie Black Friday aanbiedingen kunt vinden. Zo vind je hier waanzinnig goede deals bij Amazon, bij Bol en bij Coolblue. Daarnaast krijg je bij Smartphonehoesjes tot 50 procent korting op alles. In dit artikel bespreken we de verschillende aanbiedingen bij providers. Waar kun je mooi geld besparen op je thuisabonnement, of juist op een mobiel abonnement? Goed om te weten is dat deze acties bijna allemaal het hele weekend ook nog gelden.

Ben

Bij Ben bespaar je allereerst op de aansluitkosten van twintig euro. Daarnaast krijg je een bundel van 10GB voor een bedrag van 7,50 euro. Voor dit bedrag krijg je iedere maand ook 200 minuten of sms’jes. Kies je voor een Ben abonnement met telefoon, dan kan je tijdens Black Friday nog extra besparen op toestellen.

KPN

De groengekleurde provider KPN heeft ook diverse aanbiedingen voor Black Friday. Allereerst voor thuis. Je kunt bij een tweejarig abonnement kiezen voor de eerste 12 maanden voor 35,00 euro per maand. Liever een cadeau? Je kunt ook kiezen voor een gratis Philips Ambilight televisie. De aanbiedingen staan hier op een rij.

Voor Mobiel kun je kiezen uit diverse acties. Combineer je mobiel met een thuisabonnement op hetzelfde adres, dan krijg je dubbel zoveel voordeel. Daarbij kun je je databundel delen met anderen op hetzelfde adres. Tijdens Black Friday krijg je heel veel korting op toestellen van bijvoorbeeld Samsung en Apple. Ook betaal je geen aansluitkosten en krijg je korting op je abonnement. Zie hier de mobiele aanbiedingen bij KPN.

Odido

Thuis krijg je tijdens Black Friday de eerste twaalf maanden voor 30 euro per maand, en ook nog een gratis Ring videodeurbel of buitencamera. Wil je meer over deze actie weten, bekijk dan deze pagina.

Voor mobiele abonnementen betaal je nu stukken minder voor in combinatie met een telefoon. Daarbij krijg je een gratis JBL speaker of koptelefoon bij geselecteerde telefoons. Datastokers krijgen daarbij extra korting op hun mobiele bundels. De mobiele aanbiedingen vind je hier.

Ziggo

Kies je voor een thuispakket bij Ziggo, dan kun je ook profiteren van korting. Je kunt kiezen voor twaalf maanden met 50 procent korting, of een Bol.com cadeaubon van 500 euro. Daar kun je nog eens leuke dingen mee doen!

Vodafone

Vodafone geeft je extra voordelen als je thuis Ziggo hebt. Maar ook hier vind je verschillende Black Friday aanbiedingen. De provider geeft je de aansluitkosten cadeau. Vodafone geeft verder kortingen op bundels waarbij je op verschillende bundels 2,50 euro per maand korting krijgt.

De tekst gaat door onder de foto

De Galaxy A55 van Samsung

Simpel

Alleen vandaag stunt je bij Simpel van de scherpe Black Friday aanbieding, van 50 procent korting op je bundel. Dit geldt de eerste zes maanden. De bundel van 11GB kost je daarom de eerste zes maanden 3,50 euro per maand, daarna 7,50 euro. Maar ook de bundels met meer en minder data zijn voordeliger.

Youfone

Bij Youfone maak je gebruik van het 5G-netwerk van KPN. De provider geeft je verschillende kortingen. Hier vind je een overzicht met de thuisproducten internet en tv die je goedkoper kunt afsluiten. Op mobiel gebied krijg je 50 procent korting voor een periode van twaalf maanden. De Black Friday deal geldt alleen vandaag en geeft je bijvoorbeeld 5GB voor 3,00 euro het eerste jaar, inclusief onbeperkt bellen en sms’en.

Hollandsnieuwe

Heb je thuis Ziggo, dan kun je allereerst profiteren van mooie kortingen bij Hollandsnieuwe. Daarbij heeft de provider een scherpe Black Friday aanbieding voor je klaarstaan. Je krijgt 10GB/min/sms voor een bedrag van 7,50 euro per maand. Voor 11,00 euro per maand krijg je dit voor 20.000MB/min/sms. Wanneer je kiest voor een combideal met een smartphone, dan krijg je hier ook korting op.

Simyo

Simyo heeft deals op zowel abonnementen als op combi’s met telefoons. Tevens krijg je korting op sim-only bundels. Interessant is dat je korting krijgt op de databundel, waarbij de korting blijvend is. Dus niet de eerste zoveel maanden alleen. De combinatie met 15GB en 400 minuten/smsjes kost je daarmee 9,00 euro.

Lebara

Bij Lebara krijg je 9 maanden 50 procent korting op sim-only. Een bundel met 6GB internet, 250 minuten en 150 sms’jes kost je daarmee geen 6,50 euro, maar de eerste maanden 3,75 euro. Ook bij Lebara kun je kiezen voor korting op telefoons, als je daarbij kiest voor een abonnement van Lebara.

50+ Mobiel

Je hoeft niet boven de vijftig jaar te zijn om gebruik te maken van deze provider. Bij 50+ Mobiel krijg je tot de eerste zes maanden je gekozen bundel gratis! Je vindt hier alle bundels.

Belsimpel

Bij telecomwinkel Belsimpel kun je flink besparen met mooie kortingen op smartphones. Deze deals zijn verzameld op deze pagina. Op sim-only abonnementen krijg je ook extra’s. Los van de aanbiedingen van providers, geeft Belsimpel je ook nog een cadeautje. Denk aan geld terug middels cashback, een koptelefoon of een headset. Tot slot zijn er ook nog enkele smartwatches en audioproducten in de aanbieding. Bekijk hier alle aanbiedingen bij Belsimpel.