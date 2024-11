Black Friday 2024: dit zijn de beste aanbiedingen en deals

Het is weer het moment van het jaar: voordeel tijdens Black Friday. Hoewel het officieel pas op 29 november valt, stunten vele winkels nu al met grote voordelen. Korting op gadgets, smartphones, accessoires en vele andere producten. Ideaal alvast voor sinterklaas- en kerstcadeaus, of gewoon een cadeau voor jezelf.

Black Friday 2024

Iedere jaar, op de laatste vrijdag van de maand november is het Black Friday. Waar het oorspronkelijk bedoeld was om enkel op die dag met kortingen te gooien, kiezen veel (web-) winkels ervoor om het meer uit te smeren over een langere tijd. Dat gebeurt nu ook, waarbij je al mooie aanbiedingen en deals kunt vinden. Maar waar vind je nou echt de goede deals? DroidApp wijst je direct de weg.

Coolblue

Ieder jaar weet webwinkel Coolblue een reeks interessante Black Friday aanbiedingen te delen. Dat doet het bedrijf ook dit jaar. Een nieuwe smartphone, Airfryer of juist een nieuw product voor in het huishouden; Coolblue heeft het allemaal in huis en nu dus extra voordelig. Het is niet te doen alle aanbiedingen hier uit te lichten.

MediaMarkt

Waar we ook mooie aanbiedingen terug kunnen vinden voor Black Friday is bij MediaMarkt. Monitoren, oordopjes, koffiezetapparaten, televisies, smartphones, soundbars en vele andere producten vind je nu veel voordeliger bij deze winkelketen.

Bol.com

Bij Bol vind je voorafgaand aan Black Friday ook al diverse Black Friday aanbiedingen. Op dit moment dankzij pre-Black Friday. Ook hier vind je een enorme keuze aan producten die in prijs verlaagd zijn voor Black Friday. Ideaal om een bezoekje te brengen is aan onderstaande pagina. Bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe muis voor je computer, een Nespresso apparaat, hoofdtelefoon, raamreiniger of een totaal ander product? Je kunt het mogelijk nu met veel korting aanschaffen.

Andere winkels

Bijna iedereen stunt tijdens Black Friday. Wil je direct de aanbiedingen zien bij andere winkels?