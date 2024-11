De beste apps van oktober 2024 (en het belangrijkste nieuws)

We gaan richting het einde van het jaar. Android 15 is officieel aangekondigd en er was ook in de maand oktober weer genoeg nieuws. In dit artikel blikken we terug op de afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps?

Android in oktober

In de tiende maand van het jaar zijn weer de nodige nieuwsberichten verschenen. Google stelde Android 15 dan officieel beschikbaar. Fabrikanten kunnen hier ook mee aan de slag. OnePlus presenteerde OxygenOS 15, Oppo kwam met iOS look-a-like ColorOS 15. Google zou het voor fabrikanten verder makkelijker maken om zeven jaar updates uit te rollen.

Oppo presenteerde de Find X8-modellen en Qualcomm kwam met de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset. Samsung maakte bekend dat het Galaxy AI nu ook in het Nederlands ondersteund en DroidApp wist exclusief als eerst te melden dat Simyo-klanten toegang krijgen tot het 5G-netwerk. Net als dat Stocard ermee stopt. Spotify biedt luisteraars nu ook luisterboeken aan en Samsung-gebruikers krijgen een handige snelkoppeling naar de Google Wallet.

Gebruik je WhatsApp, dan kan je opvallen dat de indicatoren voor ‘aan het typen’ veranderd zijn. Niet meer zie je dat in de statusbalk, maar in het berichtenscherm zelf. Hoe dat werkt, lees je in dit artikel over de indicator voor ‘aan het typen‘. Mozilla, bekend van Firefox, heeft de eerste bèta van Thunderbird voor Android uitgebracht. In Duitsland hangt OnePlus weer een verkoopverbod boven het hoofd.

OnePlus presenteerde in China de OnePlus 13, Xiaomi toonde daar de Xiaomi 15 modellen. Tevens kwam Samsung meermaals in het nieuws met de One UI 7 skin waarover we veel te horen kregen.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ is uitgebreid met een aantal nieuwe edities. We hebben in oktober teruggeblikt op de volgende pareltjes;

Reviews en tips

Op DroidApp hebben we ook de nodige aandacht besteed aan reviews en tipartikelen. De edities die in oktober online kwamen zijn de onderstaande artikelen.

Beste apps

In oktober bespraken we verschillende apps. Wat zijn de beste apps van oktober? Die zetten we hieronder op een rijtje.

GeoGuessr

Een leuk spelletje voor tussendoor. Met de game GeoGuessr krijg je een foto voorgeschoteld, welke afkomstig is uit Google Street View. Het doel is dat je raadt waar deze foto is gemaakt. Plaats de pin op de plek waar jij denk dat de foto is gemaakt, en kijk of je er dicht bij in de buurt zat.

Philips Hue

Degenen met slimme lampen van Philips, ofwel de Philips Hue verlichting, worden blij gemaakt met een update voor de Philips Hue app. Vanaf nu is het mogelijk om effecten te gebruiken. De applicatie biedt dit als extra, naast de vele andere opties die de app biedt. Denk aan het kiezen van stijlen voor je verlichting en meer.

Gemini Live

Gemini gaan we op steeds meer plekken terugzien. Dat is de slimme assistent van Google, en voor iedereen is deze maand Gemini Live beschikbaar gekomen. Gemini is een tegenhanger van ChatGPT en helpt je met vragen, tips en meer. Je kunt hierbij een gesprek voeren alsof je tegen een echt persoon past, zo belooft Google.

Bonustip: DroidApp App

Altijd het belangrijkste nieuws binnen handbereik? Dan moet je de DroidApp App op je toestel hebben. Hierin vind je het belangrijkste Android-nieuws, waarbij je ook de reviews en dergelijke krijgt te zien. In de toesteldatabase vind je de actuele prijzen en de specificaties van uiteenlopende toestellen. Gratis te downloaden uit de Google Play Store.