Stocard stopt ermee; gebruikers op zoek naar alternatieven

Klarna, de tegenwoordige eigenaar van klantenkaart-app Stocard, trekt de stekker uit de app van Stocard. Gebruikers worden verwezen naar de eigen Klarna app, maar moeten daarvoor wel meer informatie afstaan.

Stocard stopt

De handige klantenkaart-app Stocard houdt op te bestaan. Klarna nam eerder de applicatie over, en trekt daar nu de stekker uit. Gebruikers moeten hierdoor op zoek naar een alternatief, al verwijst het bedrijf zelf direct naar de eigen Klarna-app. Daar is de ondersteuning voor klantenkaarten voortaan in te vinden. Klarna is bekend van verschillende diensten, waarbij het vooral bekend is van het nu kopen en later betalen. De klantenkaart-functie is in de app één van de onderdelen in de app, terwijl bij Stocard je direct bij het opstarten juist direct toegang had tot je klantenkaarten.

Gebruikers die Stocard openen, worden verrast met een mededeling dat de dienst ermee ophoudt, en wel over 14 dagen. De gebruikers zijn van tevoren niet ingelicht, en moeten dus nu op zoek naar een andere applicatie. Via de meldingen die je in de Stocard app krijgt, krijg je wel de optie om de Klarna app te downloaden. Wanneer je daar bent aangemeld, kun je vanuit de Stocard app je klantenkaarten uit de app direct overhevelen naar de applicatie van Klarna.

In de Google Play Store zijn ook verschillende andere klantenkaart-apps te vinden. Sommigen, zoals deze Mobile Pocket, werkt ook met accounts, waardoor deze te gebruiken is op meerdere apparaten.