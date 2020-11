Stocard Pay bereikt Nederland: betalen via Apple Pay op Android

Stocard is een bekende applicatie voor het beheren van je klantenkaarten. Er is nu een nieuwe functie in Nederland te gebruiken; Stocard Pay. Hiermee kun je zelfs op je Android-apparaat Apple Pay gebruiken. Hoe werkt dit dan precies?

Stocard Pay in Nederland

Stocard Pay is vanaf nu te gebruiken in Nederland. De applicatie is een handige toepassing voor het beheren van je klantenkaarten die allemaal in je account opgeslagen kunnen worden. Daarbij vind je er ook verschillende aanbiedingen terug. Met Stocard Pay heb je vanaf nu nog een handige functie erbij in de app.

Middels Stocard Pay kun je contactloos betalen; waarbij de dienst fungeert als digitale portemonnee. Om te betalen wordt er gebruik gemaakt van Apple Pay, gewoon dus op je Android-toestel. Eerder was de dienst al te gebruiken in het Verenigd Koninkrijk; nu ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Samen met het contactloos betalen kun je ook gebruik maken van eventuele aanbiedingen. Omdat Stocard Pay werkt als digitale portemonnee moet hier wel geld op staan. Via je creditcard of rekeningnummer kun je handmatig geld overschrijven. Eventueel kun je instellen dat wanneer er nog maar een laag bedrag op de rekening staat, deze automatisch aangevuld wordt.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het contactloos betalen via Stocard Pay. Ook maakt het niet uit in welke valuta je dit doet. Om Stocard Pay te gebruiken dient je toestel over NFC te beschikken. Daarbij moet je inloggen met je Stocard-account, dat gratis is. Er zijn een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar waarmee je Stocard Pay kunt gebruiken.