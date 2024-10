OnePlus hangt weer verkoopverbod boven het hoofd in Duitsland

In Duitsland kan je voorlopig geen OnePlus-toestel meer aanschaffen. De fabrikant moet de OnePlus-toestellen uit de winkels halen. De reden; weer een geschil over patenten.

OnePlus uit Duitse schappen

De Duitse winkels moeten de toestellen van OnePlus uit het aanbod halen, net als in 2022. Dit is het gevolg van een nieuw geschil over het gebruik van patenten in de smartphones van de Chinese fabrikant. Eerder dit jaar werd een patentgeschil tussen Oppo (het moederbedrijf van OnePlus) en Nokia juist opgelost. Er gingen zelf geruchten dat OnePlus de Europese markt zou verlaten; iets wat door het merk direct ontkracht werd. Nu is OnePlus opnieuw aan de beurt vanwege een tweede patentgeschil.

InterDigital, een bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van draadloze apparaten, bezit verschillende patenten. Deze hebben betrekking op belangrijke technologieën in smartphones, waaronder de 5G-technologie. OnePlus zou inbreuk maken op deze patenten. Om deze reden mogen de smartphones niet meer verkocht worden in Duitsland. Vooralsnog lijken er geen gevolgen te zijn voor de Nederlandse markt.

OnePlus geeft de volgende reactie (vertaald vanuit het Engels);

OnePlus hecht veel waarde aan intellectuele eigendomsrechten en eerlijke toegang tot essentiële standaardoctrooien, wat essentieel is voor het stimuleren van innovatie in de branche. We blijven onderhandelen met InterDigital en willen deze zaak op een minnelijke manier oplossen. Ondertussen blijft onze inzet in Europa onveranderd en blijven we uitstekende producten en diensten leveren aan onze gebruikers.

Het is onbekend hoeveel tijd het in beslag gaat nemen dat er geen OnePlus-toestellen verkocht gaan worden in Duitsland. De zaak met Nokia duurde zo’n twee jaar. Ondertussen blijft OnePlus wel andere producten verkopen bij onze oosterburen, zoals de OnePlus Pad 2 en de Nord Buds 3 Pro.

