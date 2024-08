OnePlus Buds Pro 3 aangekondigd: nog meer opties voor muziekliefhebber

Muziekliefhebbers kunnen nog meer genieten van hun muziek met het nieuwe audioproduct van OnePlus. De fabrikant presenteert de OnePlus Buds Pro 3. De nieuwe headset is voorzien van verschillende verbeteringen, en alles voor de beste geluidskwaliteit.

OnePlus Buds Pro 3 aangekondigd

Een nieuwe set oordopjes is aangekondigd door OnePlus. De aankondiging volgt op het Summer Launch event van OnePlus. In Milaan toonde de fabrikant in juli de nieuwe Nord 4 smartphone, Nord Buds Pro 3 en de Watch 2R en Pad 2. Dat was voor deze zomer blijkbaar nog niet genoeg, want nu maken we kennis met de nieuwe OnePlus Buds Pro 3. De nieuwe headset is voorzien van de nodige verbeteringen en mogelijkheden.

De OnePlus Buds Pro 3 is voorzien van een dual-driver setup met 11mm woofers en 6mm tweeters. Tevens zijn de oordopjes voorzien van een vernieuwd dual-DAC systeem. Hierbij voedt één de woofer, de andere is aangesloten op de tweeter, wat de geluidskwaliteit ten goede moet komen. OnePlus geeft de Buds 3 Pro verder een verbeterde techniek mee. De verschillende aanpassingen moeten volgens OnePlus ervoor zorgen dat je een krachtige bass en heldere treble krijgt te horen. De Buds Pro 3 is getuned door Dynaudio, een Deense speakermaker.

Verbeteringen zien we ook terug in de vorm van het nieuwe adaptieve noise cancellation-systeem van OnePlus. Het nieuwe ANC past het niveau van demping dynamisch aan. De demping kan daarbij maximaal 50 dB filteren. De batterij in de oordopjes moet het 10 uur uithouden met ANC uit, 6 uur met ANC aan. In combinatie met het gebruik van de case komt de batterijduur uit op 25,5 uur met ANC, 43 uur zonder ANC. Je kunt de case in 70 minuten bekabeld opladen, of in 2 uur en 30 minuten draadloos.

De Buds Pro 3 is voorzien van IP55-certificatie, Bluetooth 5.0, LHDC 5.0 en AAC codecs, Spatial Audio en Google Fast Pair. De nieuwe headset kost je 199 euro en komt beschikbaar in het Midnight Opus en Lunare Radiance. Tijdelijk vind je ze voor 179 euro bij OnePlus.