Oppo en Nokia begraven strijdbijl: wat betekent dit voor Oppo?

Oppo en Nokia hebben al jarenlang onenigheid over het gebruik van bepaalde patenten. Om deze reden zagen we verschillende toestellen niet terug op de Europese markt. Nu is de kogel door de kerk; de strijdbijl wordt begraven en er is een wederzijdse licentieovereenkomst ondertekend.

Oppo en Nokia sluiten licentieovereenkomst

Al enige tijd is er gesteggel tussen Nokia en Oppo. De twee fabrikanten waren met elkaar in een conflict verwikkeld waarbij het ging over het gebruik van octrooien. Nokia beschuldigde Oppo ervan dat het patenten schond. Daarop werd onder andere in Duitsland een rechtszaak gestart. In augustus 2022 besloot de Duitse rechter dat de toestellen van OnePlus en Oppo niet langer meer verkocht mochten worden in Duitsland. Sinds die tijd zien we de modellen niet terug in dat land.

Het besluit had klaarblijkelijk ook consequenties voor andere landen. Zo zien we al enige tijd maar weinig nieuwe toestellen van Oppo in ons land. Onder andere het vlaggenschip van afgelopen jaar, de Find X6-serie werd hier niet uitgebracht. Over de nieuwe Find X7-modellen is eveneens nog niets gedeeld. Het is niet duidelijk of dit gaat veranderen in de komende tijd. OnePlus bracht haar toestellen in de afgelopen tijd wel gewoon uit in onder andere Nederland. OnePlus en Oppo behoren net als Realme en Vivo onder hetzelfde moederbedrijf.

Nu hebben Nokia en Oppo een wederzijdse licentieovereenkomst getekend die specifiek gaat over de 5G-patenten. De twee bedrijven zeggen in een persbericht hierover het volgende;