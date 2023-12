Oppo presenteert nieuwe mid-range modellen: Oppo A38 en A58

Twee smartphones zijn aangekondigd door Oppo. De fabrikant heeft de Oppo A38 en de Oppo A58 aangekondigd. Deze twee midrangers komen naar Nederland voor een bedrag vanaf 219 euro.



Oppo A38 en A58 officieel

Oppo heeft aan het einde van het jaar nog even de Oppo A-serie uitgebreid met twee toestellen. We maken vandaag kennis met de Oppo A38 en Oppo A58. Wat hebben deze twee modellen te bieden?

Oppo A38

We beginnen met de Oppo A38, een lichtgewicht smartphone met een krachtige batterij en een helder scherm, zo belooft Oppo. De smartphone is verkrijgbaar in Glowing Black en heeft een 6,56 inch HD+ scherm met een refresh rate van 90Hz.

De smartphone wordt geleverd met een 50 megapixel AI-camera, samen met een 2MP bokeh-lens. Voorop is een 5 megapixel front-camera geplaatst. De speciale Ultra Volume-modus moet het luidsprekervolume met 300 procent versterken, iets wat softwarematig gebeurt.

De Oppo A38 is voorzien van een MediaTek Helio G85-processor en heeft 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Er is verder een 5000 mAh batterij. Met de 33W lader is het toestel met 75 minuten weer volledig volgeladen. Een nette score voor een toestel in deze prijsklasse. De Oppo A38 gaat namelijk mee naar huis voor 219 euro.

Oppo A58

Dan is er nog de Oppo A58 die 30 euro duurder is, 249 euro. Voor dit geld krijg je een toestel met een 6,72 inch Full-HD+ beeldscherm. Er is een 50 megapixel camera, samen met een 2 megapixel portretlens. De telefoon krijgt een 8 megapixel front-camera mee.

Oppo levert de Oppo A58 met dezelfde MediaTek Helio G85 chipset. Er is 6GB RAM beschikbaar, en 128GB opslagruimte. Ook hier is de accucapaciteit 5000 mAh, welke je eveneens kunt opladen met 33W, wat 75 minuten duurt voor een volle accu. Het toestel is voorzien van een IP54-certificaat tegen waterspetters en stof.