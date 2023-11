Oppo kondigt ColorOS 14 skin voor Android 14 aan

Oppo heeft een nieuwe versie van haar skin aangekondigd, welke over Android 14 gelegd zal worden. We maken nu kennis met ColorOS 14, welke voorzien is van verschillende verbeteringen en optimalisaties. Wat heeft ColorOS 14 te bieden?

ColorOS 14

ColorOS 14 is door Oppo officieel aangekondigd. Het is de nieuwste skin van Oppo en zal bij de toestellen uitgerold worden met de Android 14-update. In de afgelopen tijd hebben verschillende fabrikanten hun nieuwe skin gepresenteerd. Zo zagen we One UI 6 bij Samsung en OxygenOS 14 bij OnePlus. Nu volgt dus Oppo.

Oppo belooft met het nieuwe ColorOS 14 een verbetering van het ontwerp van de interface. Zo is er het nieuwe Aquamographic Design, dat geïnspireerd is op water. Daarmee heeft ColorOS 14 veel overeenkomsten met de eerder aangekondigde OxygenOS 14 skin van OnePlus. Er zijn nieuwe geluidseffecten, kleursystemen en mogelijkheden tot bediening. Ook zijn er tien nieuwe sets Aquamorphic ringtones voor oproepen, alarmen en meldingen.

ColorOS 14 is verder voorzien van een fris ontwerp, waarbij meer intuïtiviteit is toegevoegd. Bepaalde informatie kan vanuit de statusbalk uitgeklapt worden om informatie op een andere manier te presenteren, met minimale verstoring. Dat is vergelijkbaar met hoe we dat kennen van Apple.

Always On Display

Het Always On Display is met ColorOS 14 ook verbeterd. Gebruikers krijgen een Homeland-weergave, waarbij je krachtige scenes van wilde dieren in de natuur te zien krijgt. Verder is er een Go Green-weergave, die je bewust maakt van klimaatverandering en bescherming van het milieu. Zo kun je zien hoeveel Co2 je bespaart met wandelen, in plaats van een ander vervoersmiddel te pakken.

Oppo heeft ColorOS 14 ook voorzien van verschillende andere handigheden. Zo kunnen gebruikers met dank aan AI gemakkelijk met Smart Touch content zoals tekst en foto’s kopiëren uit een app, en bewaren in het File Dock. Tevens zijn er handige selecteer-en-sleep veegacties. Ook het multitasken moet met ColorOS 14 nog soepeler verlopen. Ook andere nieuwe functies uit Android 14 zijn toegevoegd.

Tot slot moeten ook de prestaties met de nieuwe versie verbeterd zijn en is gewerkt aan nieuwe beveiligingsmaatregelen. Voor Snapchat gebruikers heeft de fabrikant een nieuwe optie, waarmee je snel Snapchat kunt gebruiken vanuit de Shelf met de nieuwe widget. Ook kun je Snapchat direct openen vanaf het vergrendelscherm.

Uitrol

Wanneer Oppo precies de telefoons van updates voorziet, is niet bekend. Eerder wisten we al te melden dat 11 toestellen van Android 14 voorzien worden. De eerste toestellen krijgen vanaf nu de bètaversie. Over de definitieve update is dus niets bekend gemaakt.