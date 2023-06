Exclusief: Oppo gaat 11 toestellen bijwerken naar Android 14

Oppo heeft een overzicht gedeeld met de toestellen die bijgewerkt zullen worden naar Android 14. We kunnen de komst van de update bevestigen voor elf toestellen van het Chinese merk.

Welke Oppo’s krijgen Android 14?

Oppo zal elf toestellen bijwerken met de update naar Android 14. De informatie is vandaag bevestigd door Oppo Benelux aan DroidApp. Het gaat in dit overzicht om toestellen die in deze regio verkocht worden. In China zijn verschillende exclusieve modellen uitgebracht, daarvan zullen er ook meerdere bijgewerkt worden naar Android 14. Denk aan de Oppo Find X6-serie. Die smartphonereeks is hier niet verkrijgbaar en komt ook niet, zo kunnen we bevestigen na contact met Oppo.

Hoewel Oppo zich op dit moment vooral op de mid-end markt lijkt te richten, worden de duurdere toestellen niet vergeten met updates. Het ‘oudste’ toestel dat door de fabrikant nog bijgewerkt zal worden naar Android 14 is de Oppo Find X3 Pro. De update zal niet naar de Lite en Neo komen uit deze serie. Android 14 zal eveneens uitgebracht worden naar de Reno 7 en nieuwer. In het overzicht zijn ook verschillende A-serie modellen meegenomen, zoals de onlangs gepresenteerde Oppo A98.

Maar welke toestellen van Oppo zullen bijgewerkt worden met een update naar Android 14? Dat zetten we hieronder op een rij;

Oppo kan nog niet vertellen wanneer er begonnen wordt met het verspreiden van de update naar Android 14. Heel vreemd is dat overigens niet; deze week verscheen Android 14 Beta 3; de stabiele versie is nog niet beschikbaar. Ben je benieuwd wanneer jouw toestel geüpdatet wordt, bekijk dan ons handige Android 14 update overzicht.