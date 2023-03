Oppo Reno 8T aangekondigd: 100MP portretcamera en Glow-afwerking

Een nieuwe smartphone is toegevoegd aan het portfolio van Oppo. Het is de Oppo Reno 8T, een 5G-smartphone die we voor nog geen 400 euro terug gaan zien in de Nederlandse winkels.

Oppo Reno 8T

De Oppo Reno 8T is officieel aangekondigd. Het merk spreekt over een Oppo Glow-afwerking, waarbij dit moet zorgen voor een zijdezacht gevoel. De Reno 8T verschijnt in de kleur Midnight Black, waarbij de plastic achterkant de sterrenhemel moet nabootsen. Tevens is de Reno er in het oranje, waarbij gebruik gemaakt wordt van een neplederen afwerking. Die kleur lijkt niet naar Nederland te komen.

De smartphonefabrikant voorziet het toestel van een 6,4 inch AMOLED-scherm, dat een 90Hz verversingssnelheid levert. Aan boord is er de MediaTek Helio G99 chipset, samen met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dankzij ondersteuning voor 33W snelladen kun je de 5000 mAh batterij in 67 minuten weer volledig opladen.

Er ligt een focus op de camera van het toestel. Hierbij is er een 100 megapixel portretlens, die volgens Oppo in staat moet zijn om portretfoto’s te maken in hoge kwaliteit, vol helderheid en details. Er is ook een microlens, waarmee je een beeld 40x softwarematig kunt vergroten. Selfies schiet je met de 32 megapixel front-camera.

Oppo geeft je verder de Orbit Light functie mee, waarmee met verschillende instellingen de meldingen gepersonaliseerd kunnen worden. De smartphone is voorzien van Oppo’s eigen ColorOS 13 skin die op haar beurt ook weer verschillende mogelijkheden biedt. Zo kun je bijvoorbeeld het Always On Display gebruiken. Met Auto Pixelate kan automatisch gevoelige informatie in screenshots vervaagd worden. Vanuit de zijbalk kun je met Screen Translate direct Google Lens gestart worden om de inhoud van een scherm direct te vertalen.

Oppo brengt de Reno 8T uit in de configuratie 8GB+128GB voor een prijs van 385 euro.