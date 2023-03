Oppo A78 met 5G en 50MP camera nu te koop voor €295

Oppo heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in ons land. De smartphonefabrikant brengt de Oppo A78 uit. Deze kenmerkt zich door prima specificaties voor een prijs tot 300 euro.

Oppo A78

De nieuwe Oppo A78 was tot deze week een onbekende verschijning, dus relatief vanuit het niets is de Oppo ineens in de winkel te vinden. Met de Oppo A78 heb je een leuk toestel met prima specificaties, zonder dat je de hoofdprijs neer moet leggen voor de telefoon. Wat heeft de Oppo A78 allemaal te bieden?

Allereerst is het toestel uitgerust met MediaTek Dimensity 700 processor, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Het geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart en er is ondersteuning voor het 5G-netwerk. Oppo biedt verder een 6,56 inch beeldscherm met een HD+ resolutie en verversingssnelheid van 90Hz.

De Oppo A78 is leverbaar in het zwart en blauw en heeft aan de achterzijde twee camera’s. Hiermee maak je foto’s in 50 megapixel. De tweede lens is een 2 megapixel monochroom-sensor. De 5000 mAh batterij van de Oppo kan met 33W weer snel opgeladen worden. Verder vind je een 3,5 millimeter aansluiting terug op het toestel en kun je mobiel betalen via NFC. De Oppo A78 draait op Android 12 met de ColorOS skin.

De smartphone van Oppo is direct verkrijgbaar in ons land voor een bedrag van 295 euro. Je kunt hiervoor terecht bij MediaMarkt en Mobiel. En je kunt hem vinden bij T-Mobile en Tele2.