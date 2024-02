Oppo A18 voor 129 euro verkrijgbaar in Nederland

Oppo heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in het betaalbare segment. Het gaat om de Oppo A18, een smartphone die je voor minder dan 150 euro kunt aanschaffen.

Oppo A18

De Oppo A18 werd onlangs aangekondigd door de Chinese fabrikant, en nu is het toestel verkrijgbaar in Nederland. Oppo richt zich met het toestel op degenen die niet veel geld willen uitgeven aan een telefoon, geen bijzondere eisen hebben en vooral willen bellen en appen. En daarin biedt de Oppo A18 precies datgene wat je nodig hebt, en eigenlijk ook nog wel net wat meer. Samsung heeft in dit segment de Galaxy A15, die ook onlangs is uitgebracht in ons land.

Oppo levert de Oppo A18 met een 6,56 inch LCD-scherm, welke een HD-resolutie levert en een verversingssnelheid van 90Hz. Er is een MediaTek Helio G85 processor, er is Android 13 met ColorOS, 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Oppo A18 krijgt een 8MP+2MP camera en er is een 5 megapixel front-camera aanwezig. De accu biedt een ruime capaciteit van 5000 mAh.

De Oppo A18 heeft een adviesprijs van 169 euro, maar bij Belsimpel kun je hem nu voor 129 euro kopen.