Samsung Galaxy A15 stilletjes uitgebracht in Nederland

Een nieuwe smartphone in het budgetsegment van Samsung. De fabrikant heeft de Samsung Galaxy A15 uitgebracht in Nederland. Het toestel werd in verschillende andere landen eerder al gepresenteerd, nu is dit ook het geval voor Nederland, zo ontdekte DroidApp.

Galaxy A15 in Nederland

De Samsung Galaxy A15 is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Voor een bedrag van ongeveer 200 euro kun je de nieuwe smartphone in bezit krijgen. Het merk biedt daarmee een nieuw toestel aan in het middensegment, als opvolger van de Galaxy A14. Je kunt bij de Galaxy A15 kiezen uit het 4G- en een 5G-model, waarbij het verschil enkel de prijs en de processor is. Er zit ongeveer 30 euro verschil in tussen die twee modellen.

Welk model je ook kiest, de Samsung Galaxy A15 komt direct al met een 6,5 inch AMOLED-scherm en zelfs een Full-HD+ resolutie. Er zit een chipset van MediaTek in het toestel, net als 128GB. Er zijn drie camera’s, waaronder een 50 megapixel hoofdcamera. Verder is er krijg je een 5000 mAh batterij, welke je kunt opladen met 25W. Over Android 14 ligt de One UI skin.

Voor een bedrag van ongeveer 200 euro, koop je de Galaxy A15. Je kunt het toestel aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.