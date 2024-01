Samsung Galaxy A05s stilletjes uitgebracht in Nederland voor 150 euro

Samsung heeft zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, de nieuwe Samsung Galaxy A05s uitgebracht in ons land, zo ontdekte DroidApp. De smartphone kost je ongeveer 150 euro.

Galaxy A05s in Nederland

De nieuwe Samsung Galaxy A05s werd eind vorig jaar in verschillende regio’s al uitgebracht. Nu ontdekte DroidApp dat de telefoon in het instapsegment ook in Nederlandse winkels te vinden is. Hiermee krijg je een nieuwe keuze in het betaalbare segment.

Voor ongeveer 150 euro krijg je een prima uitgeruste smartphone. Zo is de Samsung Galaxy A05s voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ scherm, ondersteuning voor het 4G-netwerk en Snapdragon 680 chipset. Voor het maken van foto’s is er de 50 megapixel hoofdcamera, die hulp krijgt van een 2MP diepte- en macrolens. Daarbij is er een flinke accu van 5000 mAh die met 25W opgeladen kan worden.

De Samsung Galaxy A05s is alleen niet voorzien van NFC. Wil je dat wel, dan kun je beter kijken naar de Galaxy A14. De smartphone komt met Android 13, krijgt twee Android OS-updates en krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates.

Je kunt de Samsung Galaxy A05s aanschaffen bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Mobiel.