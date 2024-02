De 7 beste apps van januari 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van het jaar 2024 is voorbij. Tijd om terug te blikken op de afgelopen weken. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat zijn de beste apps van januari 2024?

Android in januari

Zoals iedere maand blikken we terug op het afgelopen jaar. Wat zijn de reviews en tips die zijn verschenen, wat was het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand en wat de beste apps van de afgelopen maand zijn. DroidApp zet het op een rijtje!

DroidApp kon je verschillende interessante nieuwtjes delen afgelopen maand. Zo is de Galaxy A15 stilletjes uitgebracht in Nederland, net als de nieuwe Galaxy A05s. Verder konden wij het overzicht delen met Motorola-toestellen die de update naar Android 14 zullen krijgen. ING kwam met Garmin Pay ondersteuning en klanten kunnen nu ook Rond af & Spaar gebruiken.

Natuurlijk was januari ook de maand van de Samsung Galaxy S24 aankondiging. Daarbij hebben we ook de beste Galaxy S24 aanbiedingen op een rijtje gezet. Verschillende S24-functies komen ook naar de Pixel 8-modellen. Motorola kwam met de G04 en G24 en OnePlus met de nieuwe OnePlus 12, 12R en Buds 3. Verder heeft YouTuber MKBHD onderzoek gedaan naar de beste smartphonecamera, waaruit een opvallende winnaar naar voren komt.

Reviews

Drie reviews zijn gepubliceerd op DroidApp afgelopen maand. Dat zijn de volgende verslagen;

Tips

We hebben in januari verschillende nuttige tips gedeeld. Eentje gemist? De tips voor Android die in januari zijn verschenen, zetten we hieronder op een rij.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten…’ is uitgebreid met vier toestellen.

Apps

In januari hebben we verschillende apps besproken. Omdat ze nieuw zijn, voorzien zijn van een update, of om een andere reden besproken zijn op de website. Hieronder vind je de beste apps van januari 2024.

All-in-One Calculator

Een handige toepassing; dat is All-in-One Calculator. Met deze applicatie heb je een uitgebreid aanbod aan rekenmachines binnen handberteik. Om precies te zijn gaat het om meer dan 75 converters en rekenmachines. Deze kun je gebruiken voor eenheden, valuta, percentages, verhoudingen, volumes, oppervlakten en nog veel meer. Ook is er een handige widget en biedt de toepassing nog veel meer fijne toevoegingen.

Brave Browser

Een geavanceerde internetbrowser voor Android, dat is Brave. De webbrowser heeft snelheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Je kunt verschillende handige opties gebruiken, zoals het blokkeren van advertenties, maar ook andere zaken kun je aanpakken. Wil je meer weten over deze browser, lees dan zeker ons artikel over Brave Browser.

Sudoku

Toe aan wat gepuzzel? Met de Sudoku – The Clean One kun je dit populaire puzzelspelletje spelen op je smartphone of tablet. Dit zonder overbodige poespas waar je niet op zit te wachten. Met één tik start je een nieuw spel, of ga je direct verder met het spel waar je bent gebleven.

Moodistory

De app Moodistory is een applicatie waarmee je je emoties en stemmingen bij kunt houden in een soort dagboek. Het doel van de applicatie om jezelf bewust te maken van je emotionele welzijn. Eerder werd deze applicatie al verkozen tot één van de beste apps. Alles over de app lees je terug in het app-artikel.

Bitwarden

Zoek je een veilige plek om je wachtwoorden op te slaan, de app Bitwarden kan dan een installatie waard zijn. Met de applicatie kun je de inloggegevens opslaan in een kluis. Daarbij biedt de toepassing ook de mogelijkheid om een wachtwoord te genereren, als je een veilig wachtwoord wilt hebben voor een dienst of website.

Fastned

Heb je een elektrische auto, dan is het handig dat de Fastned app van een fijne update is voorzien. Vanaf nu kun je niet alleen de Fastned locaties terugvinden in de app, maar ook de laadpalen van andere aanbieders. Wel zo prettig. Ben je benieuwd welke apps nog meer handig zijn als je in het bezit bent van een elektrische auto, bekijk dan ook ons artikel met handige EV apps.

Jeugdjournaal

Speciaal voor de kinderen is de NOS Jeugdjournaal app bijgewerkt naar een nieuwe versie. De applicatie heeft een nieuw ontwerp gekregen en betrekt kinderen op een interactieve manier op de hoogte van het nieuws. Zij kunnen bijvoorbeeld ook hun mening geven en je swipet door het nieuws met veegbewegingen.

