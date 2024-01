MKBHD doet onderzoek naar beste smartphonecamera: dit is de winnaar

MKBHD is een bekende videomaker op YouTube en is aan de slag gegaan met twintig smartphones. Gekeken wordt naar de camera’s van de modellen. We kunnen stellen dat er toch wel een opvallende winnaar is.

Wie heeft de beste smartphonecamera?

Volg je de smartphonewereld een beetje op YouTube, dan kom je misschien toch al wel snel uit bij Marques Brownlee. De bekende YouTuber is beter bekend onder de afkorting MKBHD en heeft nu een blinde cameratest gedaan met twintig smartphones. Hierin zien we verschillende Pixel-telefoons, diverse Android-modellen en natuurlijk de nieuwe iPhones.

Voor de classificering maakt MKBHD gebruik van de ELO-rating. Dit betekent dat er voor de beoordeling gekeken wordt naar de concurrenten. Er is een opvallende winnaar; namelijk de Pixel 7a, die ook in onze Pixel 7a review al hoge ogen wist te gooien. In de top 3 zien we ook nog andere Pixel-modellen. Ook de OnePlus Open doet het goed; een smartphone die met een DroidApp Award naar huis ging. In onze OnePlus Open review waren we ook al erg enthousiast over de eerste foldable van OnePlus. Aangezien verwacht wordt dat de OnePlus 12 een vergelijkbare camera krijgt, zijn ook daarvan de verwachtingen hooggespannen.

De top 6 wordt volledig ingenomen door Android-toestellen. Apple wordt vaak geroemd om zijn camera. De iPhone 15 Pro (en ook de iPhone 15 Pro Max) staat op een zevende plek. Samsung weet met de Galaxy S23 een vijfde plek te bemachtigen. Nothing doet het met de Nothing Phone 2 een stuk minder; plaats 18 is voor de smartphone met de lichtgevende achterkant. De milieubewuste Fairphone 5 staat er een plaats boven. Xiaomi komt met de 13 Ultra op 19, terwijl Sony op 20 staat met de Xperia 1 V. Opvallend, aangezien Sony zelf juist de sensoren levert aan fabrikanten. Ander opvallend punt is dat de Galaxy S23 Ultra juist laag staat met een 16e plaats, iets waar wij in de Galaxy S23 Ultra review heel anders over dachten.

Toch blijft de kwaliteit van foto’s vaak ook een persoonlijke smaak. Zo zijn foto’s van bijvoorbeeld Samsung veel meer verzadigd, wat vaak gewaardeerd wordt door het publiek. Dus het kan goed zijn dat de winnaar in deze lijst, niet jouw winnaar is. De hele video kan je hieronder bekijken.