WhatsApp achtergrond aanpassen: zo gemakkelijk is dat

WhatsApp, een van de meest gebruikte berichtendiensten wereldwijd, biedt de mogelijkheid om die saaie standaard achtergrond te veranderen. In dit artikel gaan we dieper in op de stappen om je WhatsApp-achtergrond aan te passen en vertellen we je ook hoe je dit per chat kunt doen.

WhatsApp achtergrond aanpassen

Als je wel uit bent gekeken op de standaard achtergrond kies je voor een eigen gemaakte foto, of voor een een witte, lege achtergrond. Of een van de vele standaard achtergronden die in WhatsApp te vinden zijn. Laten we van start gaan met het personaliseren van jouw WhatsApp.

Stap 1: Open WhatsApp en ga naar de Instellingen

Om te beginnen met het aanpassen van je achtergrond, open je WhatsApp op je smartphone. Ga vervolgens naar de instellingen door op de drie stippen in de rechterbovenhoek te tikken.

Stap 2: Selecteer ‘Chats’ en tik op ‘Achtergrond’

Eenmaal in de instellingen, zoek en selecteer de ‘Chats’-optie. Hier vind je de sectie ‘Achtergrond’. Tik erop om door te gaan.

Stap 3: Tik nu op wijzigen voor het huidige thema

In het volgende scherm tik je op wijzigen om daadwerkelijk een nieuwe achtergrond te kiezen

Stap 4: Kies je achtergrond

In de ‘Achtergrond’-sectie vind je verschillende opties om je achtergrond aan te passen. WhatsApp biedt standaardachtergronden, kleuren, en je kunt zelfs je eigen foto’s gebruiken. Blader door de beschikbare opties en kies degene die het beste bij jouw stijl past.

Stap 5: Pas achtergrond per chat aan (Bonus)

Een handige functie van WhatsApp is de mogelijkheid om de achtergrond per chat aan te passen. Ga naar het gesprek waarvoor je de achtergrond wilt wijzigen, tik op de contactnaam bovenaan het scherm en selecteer ‘Achtergrond’. Hier kun je een specifieke achtergrond kiezen die alleen van toepassing is op dat specifieke gesprek.

Of je nu kiest voor een eenvoudige effen kleur of een foto die een speciale betekenis voor je heeft, het aanpassen van je WhatsApp-achtergrond is een snelle en eenvoudige manier om je gesprekken te personaliseren. Experimenteer met verschillende opties en ontdek welke achtergrond het beste bij jouw stijl past.