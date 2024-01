Sony Xperia 5 V review: is het bekende recept genoeg?

Sony heeft onlangs de Sony Xperia 5 V aangekondigd. Een toestel met een toch wel bekend ontwerp, prima specificaties en een vrij handzaam formaat. Is dat voldoende om te winnen? In de afgelopen weken hebben we de Sony Xperia 5 V getest en onze ervaringen lees je in de Xperia 5 V review.

Sony Xperia 5 V review

Sony is geen grote speler in de smartphonemarkt. Toch wil de Japanse fabrikant actief blijven in deze markt, en brengt daarom ieder jaar een aantal toestellen uit. In vergelijking met de concurrentie zijn dit er minder dan bijvoorbeeld bij Samsung, maar dat dat niets hoeft te zeggen; bewijzen ook andere fabrikanten die geen enorm portfolio hebben. Bij Sony is er echter wel iets opvallends aan de hand; en dat is dat het ontwerp min of meer al jarenlang hetzelfde is. Geen notch of punch-hole, maar vrij dikke schermranden waar bijvoorbeeld de camera in zit. Dit is ook met de Sony Xperia 5 V aan de hand.

Hoewel Sony een naam heeft hoog te houden, komt het merk niet altijd als beste uit de test met de camera. Dat is opvallend, aangezien fabrikanten vrijwel allemaal hun camerasensoren inkopen bij Sony. Pakt de Xperia 5 V deze punten aan en zet het een wereldprestatie neer? In dit artikel lees je mijn bevindingen met de Sony Xperia 5 V.

Verkooppakket

De Sony Xperia 5 V is het enige wat we terugvinden in de doos van het toestel, samen met nog wat papierwerk. Waar we bij andere fabrikanten vaak nog wel op zijn minst een USB-C kabel terugzien, is dat bij Sony niet het geval. Is dat erg? Ik denk het niet. De kabels kosten geen vermogen en USB-C is inmiddels aardig goed ingeburgerd, dat een dergelijke kabel vaak al in een la ligt. Toch zou je voor dit geld misschien wel een completer pakket mogen verwachten. OnePlus bijvoorbeeld levert hun toestellen vaak nog met een hoesje en ook een oplader. Dat moet je bij de Xperia dus missen.

Design en interface

Eerder in de Sony Xperia 5 V review vertelden we het al; Sony houdt graag vast aan het eigen ontwerp. Dat betekent dat de Xperia er misschien niet zo sprankelend en modern uitziet als veel van zijn concurrenten. Daarbij houdt Sony vast aan de 21:9 beeldverhouding, en dat zorgt ervoor dat het toestel wat langwerpiger is dan zijn concurrenten. En dat vind ik enerzijds een pluspunt. Het toestel ligt namelijk goed in de hand en voelt ergens wat compact aan.

Er is een 6,1 inch OLED-scherm aanwezig met een 120Hz verversingssnelheden. De behuizing is voorzien van IP68-certficering en daarmee stof- en waterdicht. In die behuizing zien we zelfs nog een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en er is een fysieke sluitertoets voor de camera. Waar ik nog maar moeilijk aan kan wennen is dat de vingerafdrukscanner in de power-button is verwerkt. Dat verwacht je niet direct bij een high-end toestel; daar zit hij doorgaans al in het scherm. Daarbij ontbreekt de mogelijkheid tot het gebruiken van gezichtsherkenning. De vingerafdrukscanner doet het overigens wel prima; een vingerscan is snel gemaakt.

Nog even terugkomend op het beeldscherm; dat laat een prima indruk achter. Het scherm kan in een donkere omgeving goed gedimd worden. Op zonnige dagen is de helderheid eveneens prima. Echt een perfect scherm met goede weergave en kleuren. Aan de achterkant van de telefoon zijn we snel klaar. Hier vinden we enkel de twee camerasensoren voor het maken van een foto.

De interface van de Xperia 5 V is door Sony licht aangepast, waarbij eigen icoontjes en mogelijkheden worden toegevoegd, in vergelijking met een standaard Android-toestel.

Communicatie en connectiviteit

Communiceren met de Sony Xperia 5 V is ook geen probleem. Telefoongesprekken klinken helder en goed. Je kunt een normale simkaart gebruiken in de Xperia, maar ook een e-SIM. Bellen en SMS’en gaat via de bekende apps van Google. Het typen van je berichten via het Gboard toetsenbord. Uiteraard is er in de Play Store keuze genoeg aan andere soorten apps. In het toestel is slechts plaats voor één fysieke simkaart. De andere kant van de houder biedt ruimte voor een geheugenkaart.

Voor de ondersteuning aan connectiviteit heeft de Sony ook verschillende zaken te bieden. Je maakt verbinding via WiFi, een 2.4, 5 of 6GHz verbinding, 5G of je kan aan de slag met NFC, Bluetooth 5.3 of natuurlijk locatiebepaling via verschillende soorten technieken. De trilmotor in het toestel laat een goede indruk achter, die prettig aanvoelt en die ook kan synchroniseren (indien gewenst) op de maat van de muziek, bijvoorbeeld bij het afspelen van een track via YouTube of Spotify.

Camera

Sony is een bekende naam in de fotografiewereld. Met de Alpha-camera’s weet het veel mensen te overtuigen. Daarnaast gebruikt het grootste deel van de telecomfabrikanten, camerasensoren van Sony in haar toestellen. Toch wist Sony lang niet altijd te overtuigen met de camera in haar eigen toestellen. Andere merken hadden hier meer succes mee. We zijn benieuwd of dit met de Xperia 5 V is verbeterd.

De Sony krijgt een dual-camera mee, bestaande uit een 48 megapixel hoofdcamera en een groothoeklens van 12 megapixel. De camera-app biedt veel geavanceerde opties, die je kunnen helpen bij het aanpassen van de instellingen. Zo is er de bekende standaard-interface, maar kun je ook aan de slag met standen die we kennen van dure camera’s. Denk aan het aanpassen van de sluitertijd, het manueel instellen van zaken als belichting en ook de halfautomatische stand komt terug bij de Xperia 5 V. Via de camera-app kun je met één tik 2x inzoomen, al gebeurt dit digitaal door het ontbreken van een telelens. De kwaliteitsverlies is met deze hoeveelheid zoom niet enorm, maar wel zichtbaar.

Hoe bevalt de kwaliteit van de foto’s? De foto’s die de Xperia 5 V maakt zijn van hoge kwaliteit, het geeft vooral een heel natuurlijke weergave van de beelden. Dat betekent wel dat de beelden minder sprankelend zijn, wat bijvoorbeeld de verzadiging betreft, in vergelijking met een toestel van Samsung of een ander merk. In een foto die we met wat indirect tegenlicht hebben gemaakt, zien we wat zwarte randen om een vogel en de lantaarnpaal. Iets wat we verder niet meer zijn tegengekomen.

We zien foto’s met erg weinig ruis, veel scherpte en een goede balans tussen lichte en donkere delen van een foto. Als je een Samsung gewend bent, kan je de schaduwen wellicht wat te donker vinden, maar het toont wel echt de realistische weergave van hoe het in werkelijkheid was. Daarnaast zien we ook veel details terug in de donkere gedeelten van een foto. Ditzelfde geldt voor de groothoeklens, die de beelden goed vastlegt. Ook zien we niet overdreven veel bewogen hoeken en randen, zoals we nogal eens zien bij groothoeklenzen bij andere toestellen. In de avonduren levert de camera eveneens mooie, scherpe foto’s af.

Dan stippen we ook nog even de fysieke sluitertoets aan, die je aan de zijkant van de telefoon vindt. In de beginjaren van de smartphone zagen we hem vaker bij toestellen, en Sony heeft altijd vastgehouden aan deze toets. Om eerlijk te zijn; in de beginjaren vond ik het erg fijn, nu weet ik niet beter dan dat ik een foto maak via het touchscreen. De fysieke sluitertoets was ik niet meer gewend, en heb ik dan ook bij de Xperia 5 V nauwelijks gebruikt. Foto’s die met de Xperia zijn gemaakt, bekijk je standaard terug in de Google Foto’s app. Wil je de foto’s zien, die we met de Xperia 5 V hebben gemaakt, bekijk dan hier het fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Sony Xperia 5 V is ook een geval apart; het merk gaat hier namelijk veel verder mee dan andere merken. Je kunt de standaard videocamera in de camera-app gebruiken, maar ook aan de slag met Video Pro. Deze applicatie laat je tal van zaken handmatig instellen. Zaken als witbalans, sluiter, ISO en de audio, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Met Cinema Pro kun je eveneens beelden schieten, en deze beelden vervolgens op een professionele manier bewerken. Denk aan filters, de frames en aanpassingen van markeringen. Met Videomaker op de Xperia kun je eenvoudige bewerkingen uitvoeren aan je video’s.

Wat opvalt aan de video’s die je maakt met de Sony, is dat het geluid erg goed vastgelegd wordt. Ook de beelden zijn van hoge kwaliteit. Benieuwd naar de kwaliteit? Hieronder vind je een video die we met de Xperia 5 V hebben gemaakt.

Multimedia

Op het gebied van multimedia heeft de Sony ook van alles aan boord. We stipten in deze Xperia 5 V review al het erg prettige scherm aan. Voor de muziekliefhebber biedt Sony de Music Pro app. Hiermee kunnen muzikanten ondersteund worden. Je kunt met de Xperia je tracks opnemen, en deze zo converteren naar professionele audiokwaliteit van Sony Music.

De geluidskwaliteit die de Sony Xperia 5 V neer weet te zetten, klinkt goed. Het volume had voor ons nog wel net een tandje harder gemogen, maar er is een goede afstemming tussen bass en hoge en lage tonen. Wel vind ik op maximaal volume dat het misschien net wat te vol klinkt, en het wat ruimtelijke mist.

Prestaties en updatebeleid

De high-end Snapdragon 8 Gen 2 chipset vinden we terug in de Xperia 5 V. Dit is een processor die we bij veel vlaggenschepen terugzien vandaag de dag. Daarbij heeft de telefoon 8GB werkgeheugen. Toch merk ik in het dagelijkse gebruik dat de telefoon niet de allersnelste is. Het toestel voelt op sommige momenten juist wat stroperig aan in de interface, waarbij het niet altijd lekker vloeiend loopt. Voor deze prijs mag Sony hier echt nog wel wat aandacht aan schenken.

Sony levert daarnaast een hoop voorgeïnstalleerde apps mee. Voornamelijk apps van Sony zelf. Een aantal daarvan hebben we hierboven al genoemd, bijvoorbeeld voor de camera en bewerking. We zien ook de app van Booking en LinkedIn, samen met nog wat Sony-toepassingen en mogelijkheden zoals Extern Beeldscherm, die samenwerkt met een Alpha-camera, zoals een Sony Alpha A7. Wat betreft het geheugen is de telefoon uitgerust met 128GB opslagruimte. Dat is uit te breiden met een microSD-geheugenkaart van maximaal 1TB.

Updates voor Sony Xperia 5 V

Het updatebeleid is simpelweg om te janken. Je betaalt ruim 900 euro voor een toestel dat weliswaar inmiddels op Android 14 draait, maar slechts twee jaar OS-updates krijgt en drie jaar beveiligingsupdates. De duurzaamheid is hiermee echt ver beneden peil. We kaarten het in elke Sony review aan, maar het merk lijkt er niet van onder de indruk.

Accu

De Sony Xperia 5 V is voorzien van een 5000 mAh batterij. Deze kun je met 30W laden, maar je moet wel zelf zorgen voor zowel de kabel als de lader. De smartphone is uiteraard voorzien van een USB-C aansluiting. Het uithoudingsvermogen van de telefoon is dik in orde. Met gemak halen we langer dan een dag, met een screen-on-time van ruim vijf uur.

Concurrenten

Sony plaatst de Xperia 5 V in een markt waar veel concurrentie is. De gloednieuwe Galaxy S24 bijvoorbeeld. Sony staat sterk met zijn opties in de camera en de voortreffelijke accuduur. Het is nog de vraag of de S24 met zijn Exynos-chipset in de buurt komt van deze accuduur; het updatebeleid bij Samsung is ongekend lang. Sony geeft de Xperia 5 V namelijk maar twee jaar Android OS-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Samsung doet het zeven jaar lang, allebei. En zelfs de voorganger, de goedkopere Galaxy S23, zouden we nog aanraden als alternatief, zo schreven we in onze Galaxy S23+ review.

Dan is er nog OnePlus. Dat komt volgende week met de OnePlus 12, maar de huidige OnePlus 11 is eveneens een goede concurrent. De accu kun je razendsnel opladen en het toestel kent een mooi design. Wel is hij qua omvang een stuk groter dan de Xperia. Een sterke concurrent is ook de Pixel 8 Pro. Geroemd om zijn camera, weinig bloatware en een razendsnel toestel. Wel zijn de ervaringen wat betreft de accuduur minder. Een iets goedkoper alternatief hierin is de Pixel 8.

Beoordeling

We hebben de afgelopen weken ons goed vermaakt met de Sony Xperia 5 V. Maar zijn we helemaal tevreden? Dat niet. Ik kan het niet vaak genoeg aanstippen; het updatebeleid is belachelijk voor een toestel van bijna duizend euro. Dan wil je niet dat het na drie jaar beveiligingsupdates ophoudt. Zeker niet als andere merken zoals Google en Samsung zeven jaar updates bieden. Daarnaast heeft Sony nog het één en ander aan te pakken met de software. De lichte haperingen en het wat stroperige gevoel verwacht je niet bij een high-end toestel. Neem je dit voor lief en zoek je een toestel met een consistente camera, een schitterend scherm en een goede accuduur, dan zit je bij de Xperia 5 V zeker goed.

De Sony Xperia 5 V is verkrijgbaar bij: Coolblue, Belsimpel, Mediamarkt, Mobiel, Bol.com.

Sony Xperia 5 V Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro