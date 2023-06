Sony Xperia 10 V review: lichtgewicht heeft het zwaar

De afgelopen weken hebben we rondgelopen met de Sony Xperia 10 V. Deze smartphone gaat in het middensegment de strijd aan met verschillende concurrenten. Onze ervaringen lees je in de uitgebreide Sony Xperia 10 V review.

Sony Xperia 10 V review

Sony gaat al veel jaren mee in het smartphoneaanbod. Eerder nog onder de naam Sony Ericsson, maar zo’n grote speler is het inmiddels toch niet meer. Het weerhoudt Sony er niet van om nieuwe toestellen uit te brengen. Onlangs werden de Sony Xperia 1 V en de Xperia 10 V aangekondigd. Twee toestellen met een bekend Sony-ontwerp. Hoe doet de Xperia 10 V het in de praktijk? Laat Sony een verbluffende indruk achter? Die en meer vragen beantwoorden we voor je in de Sony Xperia 10 V review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Sony is stijlvol vormgegeven met weer eens wat anders dan een vierkante doos. Hij oogt ook redelijk groot, wat doet vermoeden dat we hier alles in terug gaan vinden. Niets is echter minder waar, de Sony Xperia 10 V is samen met enkel wat papierwerk het enige dat we terugvinden in de doos. Zo ontbreekt de simtool, wat geen probleem is, aangezien je deze bij Sony nog gewoon met de vingers open kunt maken.

Echter wordt ook geen oplader meegeleverd en zelfs een laadkabel wordt niet meegeleverd met het toestel, net als een hoesje waar je tevergeefs naar op zoek moet. Dat de oplader niet meegeleverd wordt door fabrikanten is tegenwoordig niet meer zo bijzonder, maar een laadkabel werd doorgaans nog wel in de doos gestopt. Een groot probleem is het niet, velen zullen inmiddels wel over een USB-C kabel beschikken, maar het is wel opvallend.

Design en interface

We zeiden het eerder al in de Xperia 10 V review, de telefoon heeft het herkenbare Sony design. Dit betekent dat het toestel een beeldscherm met een beeldverhouding heeft van 21:9. Hierdoor is het toestel relatief smal en lang. Het maakt de telefoon niet per definitie compact, maar zo ligt hij wel in de hand. Een voordeel. Een ander voordeel is dat de Xperia echt een lichtgewicht is. Tevens is de behuizing waterdicht.

Het scherm zelf is een 6,1 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Opvallend is de verversingssnelheid van (slechts) 60Hz. Hierdoor verloopt het scrollen duidelijk minder vloeiend dan bij toestellen met een frequentie van 90Hz of 120Hz. De gebruikte 60Hz is tegenwoordig vrij zeldzaam voor de prijs van deze Sony. Het scherm is goed afleesbaar, oogt prima en op zonnige dagen hoeven we niet veel moeite te doen om te kijken wat er op het scherm te zien is.

Waar wel duidelijk veel moeite voor gedaan moet worden, is het instellen van de vingerafdrukscanner. Deze zit vreemd genoeg niet in het scherm, maar zit nog (ouderwets) aan de zijkant. Het instellen verloopt frustrerend. De vinger wordt met regelmaat niet herkend bij het instellen, waarbij je soms harder moet drukken en dan het scherm uitdrukt. Met als gevolg dat je weer opnieuw kan beginnen. De vingerafdrukscanner zelf reageert, eenmaal ingesteld, best prima.

Wel halen we met regelmaat een toestel uit de broekzak waarvan het scherm al ontgrendeld is. Waarschijnlijk is de vingerafdrukscanner dan nèt aangeraakt en is het toestel bij het pakken al ontgrendeld. Vervelend. Beter had Sony de vingerafdrukscanner gewoon in het scherm gestopt.

De achterzijde van de Sony Xperia 10 V is netjes afgewerkt met een wat uitstekende cameramodule, waarin drie lenzen zitten. Hier komen we verderop in de Sony Xperia 10 V review op terug. De powerbutton bevindt zich net als de vingerafdrukscanner aan de rechterkant, het slot voor de simkaart aan de bovenkant. Sony heeft ook een 3,5 millimeter aansluiting geplaatst, welke je terug kunt vinden aan de bovenkant. De USB-C aansluiting zit aan de onderkant.

Interface

Sony levert weliswaar haar eigen Xperia-skin mee, heel aanwezig is die niet. De interface staat dicht bij de pure Android-beleving. De meegeleverde bloatware is vrij minimaal. Enkel wat eigen apps, net als de LinkedIn- en Booking-app. Deze twee kun je niet verwijderen, enkel uitzetten. Houd bij het instellen van het toestel wel de opties in de gaten, anders worden er wel meer apps geïnstalleerd.

Communicatie

De Sony Xperia 10 V geeft je toegang tot het 5G-netwerk en kan daarnaast natuurlijk ook verbinden met het WiFi-netwerk. We hebben geen klachten over het bellen en internetten met de telefoon. Dit gaat namelijk allemaal volgens verwachting.

Opvallend is dat de smartphone geen ondersteuning heeft voor dual-sim. Althans, niet met twee fysieke simkaarten. Wel kun je een nano-SIM combineren met een eSIM. Het tweede slot in de simtray kun je gebruiken voor een geheugenkaart van maximaal 1TB.

Multimedia

Aan boord van de Sony Xperia 10 V vind je de nodige zaken rondom multimedia. Niet alleen is er het 21:9 beeldscherm waar je ook prima op zonnige dagen films op kunt kijken. Er zit namelijk ook nog een 3,5 millimeter aansluiting boven op het toestel, zodat je ook met een bekabelde headset naar je muziek kunt luisteren. Natuurlijk is het ook mogelijk om via Bluetooth een headset te koppelen. De geluidskwaliteit van de speakers is redelijk te noemen. De Xperia 10 V doet het hierbij niet slecht, maar het klinkt wat geknepen.

Camera

Sony geeft de Xperia 10 V een triple-camera mee. Deze biedt een 48 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een telefotolens van 8 megapixel. De camera-app laat zich vanzelf bedienen, maar verwacht geen uitgebreide modi zoals we die kennen van bijvoorbeeld Samsung. Duidelijk is dat de camera-app lang niet de snelste is. Het duurt even voordat een foto gemaakt is.

Hoe zit het met de fotokwaliteit? De foto’s zijn aardig, maar vaak vlak, waarbij ze net wat meer verzadiging missen en daardoor niet van het scherm spatten. Met de camera kun je 2x softwarematig inzoomen en dat werkt best aardig, al zien we dat dit de kwaliteit niet altijd ten goede komt, waarbij het beeld soms wat donkerder wordt. De groothoeklens is erg beneden verwachting. Scherpe beelden rollen er zelden uit. Best merkwaardig voor een toestel van bijna 500 euro. In de avonduren is de camera gevoelig voor ruis.

Hieronder vind je een foto die met de telefoon gemaakt is. Wil je meer foto’s zien die we met de Sony Xperia 10 V hebben geschoten, dan kun je terecht in het digitale fotoalbum.

De onderste foto is gemaakt met de groothoeklens van de Xperia 10 V

Videocamera

Het maken van video’s kan in Full-HD met 30fps of 60fps. Beelden die in 30fps worden gemaakt lijken wat stabieler, maar in beelden wel wat stroperig. De videokwaliteit is vergelijkbaar met dat van de fotocamera. Zo ontbreekt het aan rijke kleuren en vinden we de beelden vaak wat donker. Je kunt tijdens het filmen inzoomen, maar dit komt de kwaliteit niet ten goede.



Prestaties en accu

Sony heeft de Xperia 10 V voorzien van een Snapdragon 695 octa-core chipset. Deze processor van Qualcomm is al langere tijd op de markt. Sterker nog, hij zat in de voorganger van deze telefoon, de Sony Xperia 10 IV. Het is in de praktijk duidelijk merkbaar dat dit niet de snelste telefoon is. Het spelen van minder ingewikkelde games is geen probleem en supertraag is het toestel ook niet, maar voor 450 euro, mag er echt wel wat meer pit in zitten. Er zijn echt wel betere keuzes in dit segment, ook al stelt Sony dat dit de beste keuze in het segment is.

Onder de motorkap van het toestel zit 6GB aan werkgeheugen en kun je je bestanden opslaan op de 128GB aan opslagruimte. Zoals gezegd kun je dit uitbreiden met nog eens 1TB, via een geheugenkaart.

De accucapaciteit van de smartphone komt uit op 5000 mAh. En dat moeten we Sony wel meegeven; die doet uitstekend zijn werk. Dat komt natuurlijk mede door de lage verversingssnelheid van het scherm. Met gemiddeld gebruik halen we 2-3 dagen. Bij intensief gebruik kom je zonder enkel probleem de dag door, en vaak nog wel langer. Laden duurt wel enige tijd.

Updatebeleid

Je betaalt 450 euro en bijvoorbeeld Samsung laat zien dat hierbij het updatebeleid niet hoeft onder te doen voor de dure high-end smartphone. Sony heeft deze ontdekking nog niet gedaan en heeft een duidelijk teleurstellend updatebeleid klaarstaan. Zo krijg je drie jaar beveiligingsupdates en slechts twee Android-updates, zo wist DroidApp exclusief te melden. Erger nog, de veel duurdere Xperia 1 V krijgt hetzelfde updatebeleid. Duidelijk dat Sony nog niet helemaal begrijpt wat consumenten mogen verwachten voor deze prijs. Samsung pakt het veel ruimhartiger aan met bijvoorbeeld de Galaxy A54 en zelfs de nog goedkopere Galaxy A34. Bij Sony is dit zeer minimaal.

Beoordeling

De afgelopen weken zijn we druk in de weer geweest met de Sony Xperia 10 V. Een fijn lichtgewicht dat niet zo zwaar in de hand ligt als veel andere smartphones. Maar is dat voldoende om het toestel te laten slagen? Het is moeilijk om de Xperia 10 V aan te raden. Dit heeft met name te maken met het matige updatebeleid, de verouderde en toch minder snelle processor en de camera die net wat beter had mogen presteren.

Concurrenten zijn er volop en laten duidelijk betere resultaten zien. Dit schreven we bij de Galaxy A54 in de Galaxy A54 review . Zelfs de goedkopere Galaxy A34 van Samsung laat toch wel een betere indruk achter dan de Xperia, zo schreven we al in de Samsung Galaxy A34 review. Een veel beter updatebeleid, maar ook een nette camera en prima scherm. Waar de Xperia 10 V in uitblinkt is de accuduur en het gewicht, maar helaas is dat niet voldoende om hem cum laude te laten slagen.

De Sony Xperia 10 V kun je kopen bij; Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Sony Xperia 10 V Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 449,00 euro