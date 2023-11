Sony Xperia 10 V wordt bijgewerkt naar Android 14

In navolging op de Sony Xperia 1 V, is Android 14 nu beschikbaar in het middensegment. Sony is begonnen met het verspreiden van de Android 14 update naar de Sony Xperia 1 V. De fabrikant is hiermee er lekker snel bij.

Xperia 10 V: Android 14

De Sony Xperia 10 V krijgt vanaf nu de update naar Android 14 aangeboden. Sony heeft dit nieuws gedeeld op het wereldwijde web. Het is de tweede telefoon van het merk dat bijgewerkt wordt naar Android 14. Eerder werd de nieuwste versie al uitgerold naar de Xperia 1 V. Dit werd gecombineerd met nieuwe functies voor de camera.

Met de update naar Android 14 heeft Sony nog meer verbeteringen voor de smartphone. Zo is er de Nearby Share functie die samenwerkt met een Windows-computer, is de telefoon volledig compatibel met de Find My Device-app en kun je het vergrendelscherm helemaal personaliseren met je favoriete snelkoppelingen. Daarbij zijn er ook nog de nieuwe functies in Android 14. Hier zien we bijvoorbeeld verbeterde beveiliging- en privacyopties en heeft Google ook gewerkt aan verbeteringen rondom de instellingen van de batterij.

De update wordt vanaf nu verspreid in Europa. Dit gebeurt gefaseerd. Het kan dus even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe versie binnen ziet komen.