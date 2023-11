Sony start uitrol Android 14 voor Xperia 1 V met camera-verbeteringen

Na Xiaomi en Samsung volgt nu ook Sony met het uitrollen van Android 14. De smartphonefabrikant rolt de update naar de nieuwste Android-versie nu uit voor de Sony Xperia 1 V. Dit valt samen met verbeteringen voor de camera die door Sony zijn bedacht.

Sony Xperia 1 V krijgt Android 14

Een grote update wordt uitgerold naar de Sony Xperia 1 V. De high-end smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met Android 14. Dit is de meest recente Android-versie die beschikbaar wordt gesteld. Eerder werden de Xiaomi 13-modellen en de Galaxy S23-serie van Samsung al bijgewerkt met de update, nu volgt Sony dus. De Sony Xperia 1 V krijgt niet alleen de Android 14-update; er zijn meer verbeteringen. Sowieso zien we de nieuwe functies in Android 14.

De Sony Xperia 1 V krijgt met de update naar Android 14 ook verbeteringen voor de camera. De verbeterde Bokeh-modus, die we kennen van de Xperia 5 V, weet nu ook zijn weg te vinden naar de Xperia 1 V. Dit heeft positieve gevolgen voor het gebruik van de portretmodus. Sony levert ook de nieuwe Video Creator-app. Deze maakt nu standaard deel uit van Android 14.

Deze kon je wel eerder al downloaden als aparte applicatie. Deze applicatie laat je automatisch video’s maken, inclusief muziek, waarbij je zelf de clips kunt selecteren. Het doet denken aan een functie die Google aanbiedt in Google Foto’s. Een werking van de applicatie is te zien in onderstaande video, waarbij de functie te zien is in de Xperia 5 V.

