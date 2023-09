De vergeten smartphone: Sony Xperia Z1 Compact

We blikken in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ terug op vele telefoons en smartphones. Deze week gaan we terug naar het jaar 2014. In dat jaar werd de Sony Xperia Z1 Compact uitgebracht.

Sony Xperia Z1 Compact

In 2014 bracht Sony een compactere versie uit van de Xperia Z1. De Z-serie stond voor high-end mogelijkheden en dat zagen we dan ook terug bij deze smartphone. De toevoeging Compact deed het toestel wel eer aan, het formaat van het toestel kwam uit op 127,0 x 64,9 x 9,5 millimeter en een gewicht van slechts 137 gram. De specificaties waren verder best wel vergelijkbaar met die van de Sony Xperia Z1, het grotere toestel uit de familie. Het verschil zit hem in de grootte van het scherm en de accucapaciteit.

De Sony Xperia Z1 Compact kwam op de markt met een 4,3 inch scherm. Een IPS LCD scherm met een HD-resolutie van 1280 x 720 pixels. Deze had verschillende Sony-technieken aan boord en was krasresistent. Aan boord was de Qualcomm Snapdragon 800 quad-core processor, welke voorzien was van een rekenkracht van maximaal 2.26GHz en er was 2GB werkgeheugen. Het interne geheugen van de Z1 Compact kwam uit op 16GB, waarbij er ook nog ruimte was voor een geheugenkaart. De accucapaciteit kwam uit op 2300 mAh.

Sony voorzag destijds al het toestel van een 3,5 millimeter aansluiting en een waterbestendige behuizing. Foto’s maken ging met de 20,7 megapixel camera welke voorzien was van de nodige opties. Onder andere kon je vermakelijke AR effecten gebruiken bij het maken van een foto. Filmen kon ook, wat je deed in 1080p kwaliteit. De front-camera aan de voorzijde telde 2 megapixel. De Z1 Compact bood NFC, 4G en kom overweg met de bekende specificaties als Bluetooth en natuurlijk locatiebepaling.

Gebruikers waren overwegend positief over de Sony Xperia Z1 Compact. Wel moest er vaak gewend worden aan de klepjes voor de verschillende aansluitingen zoals de USB-poort. Vanwege de waterdichtheid waren deze dus extra afgesloten. Kritiek was er op de behuizing, die snel zou krassen. De smartphone draaide op Android 4.3 Jelly Bean en werd bijgewerkt tot en met Android 5.1 Lollipop. Wel leverde Sony aardig wat eigen apps mee. In Nederland verscheen de Sony Xperia Z1 Compact voor een prijs van rond de 550 euro.



