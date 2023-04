De vergeten smartphone: Sony Ericsson Xperia Neo

We gaan deze zondag twaalf jaar terug in de tijd. In 2011 bracht het Zweeds-Japanse Sony Ericsson de Xperia Neo uit. Deze telefoon bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’. Welke herinneringen heb jij nog van de Neo?

Sony Ericsson Xperia Neo

Voorzien van een uniek ontwerp, kwam in 2011 Sony Ericsson met de Xperia Neo. Het was tevens het laatste jaar waarin Sony Ericsson zelf nog telefoons uitbracht. Vanaf 2012 kwamen de toestellen uit onder de naam Sony. Zoals gezegd was de Xperia Neo voorzien van een uniek ontwerp, met een banaanvormige boven- en onderkant en onder het scherm de drie bekende toetsen, die we sinds jaren kennen als touch-sensitive toetsen. Hiermee kon je opties oproepen, naar het hoofdscherm gaan of een stap terug. Aan de achterkant zagen we een bolvormig ontwerp, dat doet denken aan de Sony Ericsson Vivaz.

De Sony Xperia Neo bood een3,7-inch display met een resolutie van 854 x 480 pixels en ondersteuning voor multitouch. Door de vorm en de afmetingen was de telefoon makkelijk in de zak te stoppen. Eén van de key-features van de Xperia Neo was de camera. Het apparaat was voorzien van een 8 megapixel camera met autofocus en LED-flitser, waardoor het mogelijk was om mooie foto’s te maken, zelfs bij weinig licht. De camera had ook een functie voor gezichtsdetectie, zodat de camera automatisch scherpstelde op gezichten in beeld.

De Xperia Neo werd aangedreven door een 1 GHz Snapdragon-processor en had 512 MB RAM-geheugen. Ook was de Xperia Neo voorzien 1GB intern geheugen, dat kon worden uitgebreid met een microSD-kaart.

De Neo liep op Android 2.3 Gingerbread met uiteraard toegang tot de Android Market, waar je apps kon downloaden. Verder zagen we verschillende toepassingen van Sony Ericsson zelf, die we op hun beurt weer herkenden van de Xperia X10. Denk aan Timescape voor social media updates en Mediascape voor je media. De Xperia Neo was uitgerust met WiFi, Bluetooth en GPS. Het had ook een HDMI-poort, waardoor het mogelijk was om het apparaat op een tv aan te sluiten en video’s of foto’s op een groot scherm te bekijken.

De Sony Ericsson Xperia Neo was een indrukwekkende smartphone die op veel fronten uitblonk. De camera was van hoge kwaliteit, het ontwerp was opvallend en de prestaties waren netjes. De telefoon moest het onder andere opnemen tegen de Samsung Galaxy S i9000 en werd gepositioneerd, net onder de Xperia Arc.



Sony Ericsson Xperia Neo samengevat in 3 punten: