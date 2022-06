De vergeten smartphone: Sony Xperia E uit 2012

In 2012 kwam Sony met een line-up vol betaalbare toestellen. De smartphones in deze klasse werden geplaatst in de Xperia E-serie. Vandaag bespreken we de Sony Xperia E uit 2012, in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’.

Sony Xperia E

Voor deze editie van onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ gaan we terug naar het jaar 2012. We bespreken deze week de Sony Xperia E. Tien jaar geleden koos de Japanse fabrikant Sony ervoor om betaalbare toestellen uit te brengen in het goedkopere segment. Dit zagen we dat jaar ook al met de Sony Xperia Tipo, welke een half jaar eerder verscheen. Door de nieuwe reeks de naam E-serie mee te geven, moesten de betaalbare, compacte toestellen gelijk herkenbaar zijn.

De Sony Xperia E verscheen in twee versies; zo was er ook de Xperia E Dual met als enige verschil dat deze ruimte had voor twee simkaarten. Opvallend was dat het Dual-model ook met Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich verscheen, terwijl het standaard model direct met Android 4.1 Jelly Bean op de markt kwam. Over Android 4.1 lag de eigen Xperia UI, de eigen skin van het bedrijf. Deze bood onder andere de Timescape UI met toegang tot verschillende sociale netwerken. Het was één van de key-features van het toestel. Compacte smartphones zien we vandaag de dag niet meer zoals we dat tien jaar geleden zagen. De telefoon had als afmetingen 113,5 x 62 x 11 millimeter en een gewicht dat uitkwam op zo’n 116 gram.

Sony gaf de Xperia E een 3,5 inch TFT-scherm mee met een resolutie van 480 x 320 pixels. Zoals we van de fabrikant gewend waren, was ook de Xperia E voorzien van de Bravia-technologie die Sony sinds jaar en dag al toepast in de smartphones. Volgens Sony was het touchscreen uit een speciaal soort mineraal vervaardigd, waardoor het minder moest reflecteren. Toch werd de schermkwaliteit destijds als wat matig beoordeeld. Onder het scherm zat een lichtgevende balk die kon oplichten bij nieuwe meldingen.

Aan de voorzijde was geen camera te vinden; achterop bood de telefoon een 3,2 megapixel camera. Echter was een LED-flitser niet aanwezig. De lijst met specificaties werd verder aangevuld met de Snapdragon S1 processor van Qualcomm, samen met 512MB RAM en 4GB (uitbreidbare) opslagruimte. De accucapaciteit van de Sony Xperia E kwam uit op 1530 mAh. In Nederland werd het toestel uitgebracht voor een prijs van 149 euro.

Sony Xperia E samengevat in 3 punten: