De vergeten smartphone: Sony Xperia C uit 2013

Voor deze editie van ‘De vergeten smartphone’ gaan we negen jaar terug in de tijd. In 2013 verscheen de Sony Xperia C, een stijlvol, toch wel opvallend toestel met wat eigenaardigheden. Wat valt er allemaal te vertellen over dit toestel?

Sony Xperia C

De Sony Xperia C was het antwoord van de Japanse fabrikant op toestellen in het middensegment. Het was het bewijs dat een toestel met een dergelijk groot scherm niet voor de hoofdprijs weg hoefde te gaan. De smartphone was immers voorzien van een 5,0 inch TFT-scherm met een qHD resolutie van 960 x 540 pixels. Met dit stijlvolle toestel bracht Sony haar eerste smartphone uit die voorzien was van een MediaTek-processor. Het voordeel ten opzichte van de veelgebruikte Snapdragon-processor was destijds dat het een quad-core processor was, welke ook ondersteuning bood voor dual-sim. Aan boord van de Xperia C was de MediaTek MT6589 chipset, welke toen nog gebakken was op 28nm.

Sony had met de Xperia C zoals gezegd een stijlvolle telefoon uitgebracht, en dat zat hem al in verschillende details. Onder het scherm was een kleine strip te vinden, welke op kon lichten bij een nieuwe notificatie. Het was een alternatief voor het notificatielampje dat we jaren geleden vaak nog zagen bij smartphones. Inmiddels heeft het Always On Display deze functie overgenomen. De smartphone van Sony kon overweg met het HSDPA netwerk, had 1GB aan werkgeheugen en bood (slechts) 4GB interne opslagruimte. Dit geheugen kon uitgebreid worden met een geheugenkaart met een maximale grootte van 32GB.

Voor de foto’s was de Sony Xperia C uitgerust met een 8 megapixel camera aan de achterzijde, samen met een LED-flitser, HDR en een fysieke sluitertoets die je kon vinden aan de zijkant van de smartphone. Filmen kon in 1080p Full-HD. Selfies kon je maken met de 0,3 megapixel VGA-camera. Het toestel van het Japanse merk verscheen met Android 4.2.2 Jelly Bean en had een 2390 mAh accu. Koos je voor de Sony Xperia C, dan had je de keuze uit de kleuren paars, zwart en wit.

Sony Xperia C samengevat in 3 punten: