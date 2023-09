Sony Xperia 5 V aangekondigd: premium functies in compact jasje

Sony heeft haar derde smartphone van dit jaar aangekondigd. Na de Xperia 1 V en 10 V zien we nu de Xperia 5 V. De nieuwe smartphone bundelt premium features in een compacter jasje.

Sony Xperia 5 V is officieel

Veel aandacht ging er niet in het geruchtencircuit uit naar de Xperia 5 V. De smartphone kwam slechts een aantal keer in het nieuws voorbij. Vandaag is de officiƫle aankondiging van het toestel, waardoor we alle details met je kunnen delen. Het toestel komt beschikbaar naast de eerder aangekondigde Xperia 1 V en de Xperia 10 V.

Camera

Op het gebied van fotografie kent de Sony Xperia 5 V meerdere verbeteringen. Zo is er de verbeterde, vernieuwde Exmor T for Mobile camerasensor. Met hulp van AI kan een geavanceerde bokeh-weergave gerealiseerd worden. De telefoon biedt twee lenzen; een 12 megapixel groothoeklens (16mm) en een 48 megapixel hoofdcamera. Middels software kan ook ingezoomd worden met 48mm.

Met de camera kun je ook in 4K 120fps filmpjes schieten, selfies maak je met de 12 megapixel front-camera. De camera biedt vele mogelijkheden, waarbij je realtime de autofocus kunt vastzetten op ogen van dieren en mensen, maar ook moet de Xperia 5 V zorgen voor altijd een scherpe foto dankzij realtime-tracking. Er is een handmatige modus, een nachytmodus en een burst-modus die snel achter elkaar een beeld maakt. Video’s bewerken kan onderweg met de nieuwe Video Creator app.

Multimedia

Bij Sony staat sowieso multimedia hoog in het vaandel, en dat moeten we ook terug gaan zien bij de Xperia 5 V. Het toestel heeft een 6,1 inch Full-HD+ OLED-scherm met de bekende beeldverhouding van 21:9. Dit scherm is voorzien van Corning Gorilla Glass Victus 2. Aan boord komen we de Snapdragon 8 Gen 2 chipset tegen, waardoor alles snel verloopt. Er is 128GB opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen. De muziekliefhebber kan profiteren van een set stereo-speakers en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Ook voor de gamers biedt de telefoon genoeg. Zoals een nieuw ontwerp voor de Game enhancer.

De Sony Xperia 5 V komt op de markt met een 5000 mAh batterij. Een flinke accu die met 30W opgeladen kan worden. Daarbij kun je er ook voor kiezen om het toestel draadloos op te laden. De telefoon is IP65 en IP68 gecertificeerd, wat betekent dat een stofwolk of plons in het water geen probleem is. De Xperia 5 V komt beschikbaar in de kleuren zwart, platinum zilver en blauw.

Sony brengt de Xperia 5 V deze maand uit voor een bedrag van 999 euro. In de eerste twee weken krijg je daarbij de CH-720 koptelefoon gratis bij. Sony doet geen uitspraken over het updatebeleid. Dat updatebeleid hebben we eerder besproken en is niet bepaald rooskleurig. Hopelijk verandert dat nog bij de Xperia 5 V in de toekomst.