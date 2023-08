EISA Awards 2023-2024: grote winnaars zijn Honor, Oppo en Sony

De EISA Awards voor het jaar 2023-2024 zijn uitgereikt. De beste smartphones haal je dit jaar van Honor, Oppo en Sony, als je afgaat op de conclusie van de jury. Ook andere elektronicagroepen werden beoordeeld.

EISA Awards 2023-2024

Ieder jaar worden de EISA Awards uitgereikt. Dit zijn verschillende prijzen voor diverse productgroepen. Onder andere in de categorie ‘mobile devices’ zijn prijzen uitgereikt. De jury bestaat uit 60 media uit 29 landen. Vorig jaar won de Xperia 1 IV en de Oppo Find X5 Pro. Dezelfde fabrikanten hebben blijkbaar een goede indruk achtergelaten bij de jury, want ook dit jaar komen de merken voorbij bij de uitreiking. Bij eerdere verkiezen wonnen de merken ook al.

De smartphone met de beste prijs-kwaliteitverhouding is dit jaar de Honor 90. Deze biedt een 6,7 inch OLED-scherm, 200 megapixel hoofdcamera en een Snapdragon 7 Gen 1 chipset. Het toestel is uitgerust met een 5000 mAh batterij met 66W snelladen. De onlangs gepresenteerde Oppo Reno 10 Pro is de beste smartphone, waarbij de Sony Xperia 1 V de prijs in de wacht sleept voor beste multimedia-smartphone.

Overige prijzen

Voor verschillende producten zijn prijzen uitgereikt. Hieronder hebben we een selectie voor je neergezet.

Beste premium smartwatch: Huawei Watch Ultimate

Beste smartwatch: Honor Watch GS 3

Beste in-ear headphones: Philips Fidelio T2

Beste koop draadloze headphone: Philips Fidelio L4

Beste premium draadloze hoofdtelefoon: T+A Solitaire T

Beste premium portable speaker: Bang & Olufsen Beosound A5

Beste koop OLED tv: Philips 55OLED808 (zie hier)

Beste premium OLED tv: Samsung 77S95C (zie hier)

Beste familie tv: Philips 55PUS8808 (zie hier)

Beste camera: Nikon Z 8

Beste geavanceerde full-frame camera: Sony Alpha 7R V

Beste full-frame camera: Canon EOS R6 Mark II

Goed om te weten

Niet alle genomineerde producten zijn verkrijgbaar in Nederland. De redactie van DroidApp reikt jaarlijks de DroidApp Awards uit. Wat volgens de jury een smartphone is met de beste zaken, zoals de beste prijs-kwaliteit, kan per gebruiker verschillen. Naar onze mening is de Honor 90 een prima smartphone, maar de beste prijs-kwaliteit, voor een toestel van 599 euro is discutabel. Er zijn immers tal van andere toestellen die bijvoorbeeld net zulke goede specificaties hebben en bijvoorbeeld een duidelijk beter updatebeleid kennen. Ga dus voor de keuze van je nieuwe smartphone niet blind uit op awards, maar kijk ook wat je zelf belangrijk vindt. De DroidApp koopgids-pagina kan daarbij goed helpen.