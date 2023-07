Oppo Reno 10 en Reno 10 Pro aangekondigd

Twee nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Oppo. De fabrikant komt met de Reno 10 en de Reno 10 Pro. Nieuwe 5G-smartphones in een stijlvol, dun jasje met prima specificaties.

Oppo Reno 10 aangekondigd

Het portfolio van de Oppo is uitgebreid met Oppo Reno 10 en de Oppo Reno 10 Pro. Deze stijlvolle toestellen zijn voorzien van een modern design met een gewicht van slechts 185 gram en een dikte van 7,89 millimeter. We zien toestellen met een gebogen scherm en een enorme cameramodule aan de achterzijde. Je kunt beide modellen kopen in de kleur Silver Gray.

De smartphone is voorzien van een drievoudige camera met een 32 megapixel telefotolens met 2x optische zoom en een hoofdcamera van 50 megapixel en ook is er een groothoeklens. De camera is voorzien van verschillende technieken en eigenschappen, waardoor je onder alle omstandigheden mooie foto’s moet kunnen maken. Onder andere ook voor het maken van portretten. De 5000 mAh accu kan opgeladen worden met 67W, bij de Pro met 80W. Bij de Reno 10 Pro komen we de Snapdragon 778G chipset tegen, bij de Reno 10 is dit een MediaTek Dimensity 7050 processor. Het scherm is 6,7 inch groot met een 120Hz verversingssnelheid.

Vanaf 24 juli kun je terecht bij Oppo voor de nieuwe smartphones. Voor de Reno 10 Pro betaal je 659 euro, voor de Reno 10 komt de prijs uit op 509 euro.