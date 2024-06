Oppo brengt Reno 12 (Pro) uit in Nederland: komt met AI-functionaliteit

Oppo heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. De fabrikant kondigt de Reno 12 en de Reno 12 Pro aan. De twee smartphones verschijnen allebei in ons land en komen met een adviesprijs vanaf 549 euro. De telefoons krijgen verschillende AI-functies.

Oppo Reno 12 aangekondigd

De Reno 12-serie is door Oppo officieel aangekondigd, nadat deze eerder al voor thuisland China werd gepresenteerd. De fabrikant komt met de nieuwe toestellen voor een bedrag van 549 euro voor de Reno 12, en 649 euro voor de Reno 12 Pro. Qua design zijn de toestellen erg aan elkaar gelijk. Er is een 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie, een 5000 mAh accu die je met 80W kunt opladen en een MediaTek Dimensity 7300 Energy processor.

De Oppo Reno 12 Pro biedt drie camera’s aan de achterzijde. Dit omvat een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 8 megapixel groothoeklens en een telelens van 50 megapixel. Oppo geeft je de mogelijkheid om 2x optisch in te zoomen met deze lens. Voor selfies kun je de 50 megapixel front-camera gebruiken. De camera van de Oppo Reno 12 is anders. Deze heeft ook een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 8 megapixel groothoeklens, maar zonder de telelens. In plaats daarvan komt het toestel met een 2MP macrolens op de markt.

Net als bij diverse andere merken, stapt ook Oppo aan boord van de AI-trein. Zo zijn er verschillende functies te vinden waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. Met de verbeterde AI Eraser kun je ongewenste mensen of objecten herkennen in een foto en deze direct uitgummen. Een AI-functie moet verder de groepsfoto’s verbeteren, waarbij AI Clear Face fijne details zoals haar, wenkbrauwen en meer verbeterd. AI Best Face zorgt ervoor dat gesloten ogen op een foto, weer ‘geopend kunnen worden’. Ook andere bewerkingstools zijn toegevoegd. Verder vind je AI ook in de slimme sidebar, met een AI Writer, AI Speak en AI Summary. Spraakopnames kunnen bijvoorbeeld samengevat worden.

De Oppo Reno 12 kost 549 euro, de Reno 12 Pro 649 euro. Beide toestellen zijn vanaf 3 juli verkrijgbaar in Nederland.