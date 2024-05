‘OnePlus en Oppo kiezen 6000 mAh accu voor nieuwe high-ends’

OnePlus, Oppo en het niet hier verkrijgbare Realme kiezen voor hun nieuwe high-end smartphones voor een grotere accucapaciteit. Nu is 5000 mAh vaak de (maximale) norm.

Grotere accu’s bij OnePlus en Oppo

Smartphones verschijnen vandaag de dag vaak met een batterijcapaciteit die ligt rond de 5000 mAh. De OnePlus 12, het vlaggenschip van de Chinese fabrikant overtrof dit al met een 5400 mAh batterij, de nieuwste telefoon van het merk zal hier nog een schepje bovenop doen. Dit blijkt uit nieuwe geruchten die vanuit China rondgaan over zowel de OnePlus 13 als de Oppo Find X8. Mogelijk gaan we die laatste wel weer zien in ons land, maar dat blijft nog gissen.

De twee smartphones in kwestie zullen voorzien worden van een batterij met een capaciteit van 6000 mAh. Aangezien de twee merken al lange tijd smartphones uitrusten met snelladen, zal dat ook met de nieuwe modellen weer het geval zijn. Eerder waren we al positief over de OnePlus 12 review.

Het is nog wel de vraag of je daadwerkelijk langer op een acculading kunt doen met de grotere accu’s. De telefoons zouden volgens de berichten beschikken over een Snapdragon 8 Gen 4 processor, welke rond oktober verwacht wordt. Deze nieuwe chipset zou volgens de geruchten meer energie vreten dan zijn voorganger. Het kan dus best zijn dat je qua uithoudingsvermogen niet veel meer wint, maar dat de nieuwe chipset dus er niet voor zorgt dat je telefoon eerder aan de lader moet.

We verwachten de nieuwe modellen pas eind dit jaar, begin volgend jaar.