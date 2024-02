Oppo kondigt comeback aan voor Europese markt

De introducties van Oppo waren de afgelopen tijd vrij geslonken. Oppo heeft nu een reactie gegeven dat het de aanwezigheid in Europa uit wil breiden. Het is de verwachting dat we de nieuwe Find-smartphone terug gaan zien in Europa.

Oppo gaat 7e jaar in

Oppo is zeven jaar aanwezig in Europa, maar de laatste tijd was het over en uit met grote introducties. De Find X6-serie werd bijvoorbeeld niet in Nederland uitgebracht, net als de Oppo Find N2 Flip. Het lijkt erop dat er het één en ander gaat veranderen bij het Chinese merk. De Europese markt gaat meer aandacht krijgen van het merk. Onder andere door het patentgeschil met Nokia was de aanwezigheid van Oppo in onze regio op een lager pitje gezet. In Duitsland was er bijvoorbeeld een verkoopverbod. De strijdbijl is inmiddels begraven, en dus is het tijd om de ogen op de toekomst te richten.

Oppo laat weten dat er meer vraag is op het gebied van smartphonefotografie, en daar wil Oppo in tegemoetkomen. Daarnaast heeft het merk een driejarige samenwerking met de Telefónica-groep aangekondigd. Wanneer we de nieuwe Find X7-serie gaan zien voor Europa, en of die er ook daadwerkelijk komt, is niet bekend.