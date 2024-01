Android 14 bereikt Oppo Find X5 en Redmi Note 12-serie

De update naar Android 14 met bijbehorende extra’s en nieuwe functies, heeft zijn weg gevonden naar weer een aantal toestellen. De Oppo Find X5 ziet de update binnenkomen, net als de volledige Xiaomi Redmi Note 12-serie.

Android 14 voor Xiaomi Redmi Note 12

Dankzij een tip van DroidApp-lezer Adrie, weten we dat Xiaomi is begonnen met het verspreiden van de Android 14-update naar een aantal van haar toestellen. Adrie kreeg de update aangeboden op de Xiaomi Redmi Note 12S. Daarnaast kunnen we bevestigen dat de update ook beschikbaar is voor andere modellen in deze serie. Dit betekent dat onder andere ook de Redmi Note 12, Note 12 Pro en 12 Pro+ de nieuwe Android-versie aangeboden krijgen.

Samen met de update naar Android 14, wordt gelijk ook HyperOS meegeleverd. Dit is de nieuwste skin van Xiaomi, en brengt je onder andere nog meer personaliseringsmogelijkheden. Denk aan het vergrendelscherm, waarvoor je nu nog meer opties hebt. Verder zien we dat beveiligingsupdate december 2023 wordt toegevoegd aan de update. Met de 4,2GB grote update worden ook enkele systeem-apps bijgewerkt.

Oppo Find X5 (Pro)

De update naar Android 14 komt er ook aan voor de Oppo Find X5, zo meldt Marck ons. De update, die eveneens beschikbaar is voor de Oppo Find X5 Pro, brengt tevens ColorOS 14. Dit is dan weer de nieuwe skin van het merk zelf. De changelog meldt verschillende verbeteringen en optimalisaties die doorgevoerd worden met de update. Zo wordt de Shelf verbeterd, krijg je meer mogelijkheden voor de personalisering en is er ook gewerkt aan een verbeterde interface.

De updates zijn vanaf nu beschikbaar. Omdat ze gefaseerd uitgerold worden, kan het wel even duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro