Android Auto problemen duiken op na update Android 14

Een groeiende groep gebruikers met Android 14, maakt melding van problemen met Android Auto. De problemen lopen uiteen van missende geluiden, maar ook dat soms de hele app niet werkt.

Problemen met Android Auto

Android Auto is een erg handige toevoeging voor het multimediascherm in je auto. Maar dan moet het wel werken. Daar lijkt het op verschillende toestellen aan te schorten. Het gaat hierbij om toestellen die zijn bijgewerkt met een update naar Android 14. Dit is de nieuwste Android-versie. Hoewel deze update een reeks nieuwe functies en verbeteringen meebrengt, zorgt het dus ook voor problemen.

Zo melden op het internet zich meerdere mensen met problemen met de muziek. Het probleem zou optreden bij onder andere Spotify en ook YouTube Music. Er zou geen geluid meer te horen zijn na de update naar Android 14. Op het netwerk Reddit lezen we klachten dat heel Android Auto niet meer op wil starten, waardoor het gebruik van Android Auto onmogelijk wordt gemaakt.

Andere gebruikers melden andere bugs met Android Auto. Zo gaan er ook berichten rond over de traagheid van het systeem, waarbij opvalt dat het allemaal stroperig verloopt. Ook zou de muziek haperen en komt de navigatiestem niet altijd lekker door. Die wil nog weleens haperen, of loopt enkele seconden achter, waardoor de aanwijzing te laat komt. Dit wordt opgemerkt in verschillende navigatie-apps; niet alleen in Google Maps, maar ook in Waze.

De precieze oorzaak van de problemen is niet echt te vinden. Behalve dat het met de update naar Android 14 te maken lijkt te hebben. Het komt voor bij verschillende soorten toestellen, zo ook bij Pixels, maar ook bij Samsung Galaxy-toestellen en Xiaomi-modellen. Toch lijkt niet iedere gebruiker er last van te hebben. Bij sommigen is het met opnieuw opstarten voor één keer opgelost, maar bij een volgende rit beginnen de problemen weer opnieuw. De problemen worden al een tijdje opgemerkt, maar een oplossing vanuit Google lijkt nog niet doorgevoerd te zijn.

Ervaar jij problemen met Android Auto na Android 14, laat het dan zeker weten middels een reactie onder dit bericht.

