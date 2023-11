Deze Hyundai- en Kia-modellen krijgen draadloos Android Auto en Apple CarPlay

De autofabrikanten Kia en Hyundai zijn begonnen met het verspreiden van een update. De update voor het multimediasysteem maakt het gebruik van draadloos Apple CarPlay en Android Auto mogelijk. Niet alle modellen krijgen gelijk deze functionaliteit.

Draadloos Android Auto in Hyundai en Kia

Bezitters van een auto van Hyundai of Kia kunnen een nieuwe update downloaden voor hun multimediasysteem. De grootste verandering voor alle modellen is dat de navigatie-software bijgewerkt is naar een nieuwe versie, zodat je weer beschikt over de nieuwste kaarten.

Voor verschillende modellen wordt er echter nog een fijne verbetering uitgerold. Tot dusver was het niet mogelijk om Android Auto en Apple CarPlay draadloos te gebruiken, maar die mogelijkheid wordt met deze november-update nu wel toegevoegd. Echter is dit nog niet (direct) mogelijk met alle modellen. Het gaat voorlopig alleen om de modellen met een een zogenaamd ccNC-systeem, wat staat voor Connected Car Navigation Cockpit.

De nieuwe Hyundai Kona (modelserie 2024) en Kona Electric (2024) die sinds kort verkrijgbaar zijn, krijgen als eerste de mogelijkheid om Android Auto en Apple CarPlay draadloos te gebruiken. Later volgen onder andere de nieuwe Santa Fe en Ioniq 5 en de Kia EV9. De nieuwe Kia Sorento zal de nieuwe update ook op een later moment aangeboden krijgen. Over de andere modellen is niet iets bekend.