Hyundai geeft Bluelink app grote make-over

De bezitters van een auto van Hyundai kunnen uit de Play Store een compleet vernieuwde Hyundai Bluelink app downloaden. Deze applicatie is in een nieuw jasje gestoken en werkt stukken beter.

Hyundai Bluelink app in het nieuw

Degenen die in het bezit zijn van een Hyundai-auto met een Bluelink-systeem, kunnen vanaf nu profiteren van een flinke update voor de applicatie. De app is in het nieuw gestoken waarbij de functionaliteit ook verder is uitgebreid. In plaats van een echte update uit te brengen, heeft Hyundai ervoor gekozen om een geheel nieuwe app uit te brengen. Deze werkt naast de oude app, maar na installatie van de nieuwe app kan de oude van de telefoon verwijderd worden. Inloggen kan gewoon met het account; het is niet nodig je auto opnieuw toe te voegen.

De blauwe kleur heeft in de nieuwe Bluelink app plaats gemaakt voor een overzichtelijke witte interface met blauwe accenten. Op het startscherm kun je direct de deuren ontgrendelen of vergrendelen, zie je het actuele weer op je locatie en krijg je een overzicht van de voertuigstatus. Deze opties kunnen per automodel verschillen, waarbij je bij elektrische auto’s meer opties te zien krijgt. Bij de kaart kun je direct snel naar locaties zoeken en de bestemming doorsturen naar de auto.

Agenda en vingerafdruk

Verder kun je nu makkelijk je agenda koppelen, bijvoorbeeld je Apple of Google agenda. Deze kan vervolgens niet alleen in de app getoond worden, maar ook in de auto. Bij je eigen profiel kun je nu ook direct je profielfoto aanpassen. Een andere verbetering is de ondersteuning voor biometrische authenticatie. Met deze optie ingeschakeld kun je inloggen in de Hyundai Bluelink app met je vingerafdruk of gezichtsscan.

Widgets

Tot slot geeft de nieuwe versie van de Hyundai Bluelink app je de mogelijkheid om widgets te plaatsen. Met deze widgets heb je de mogelijkheid om snel bepaalde handelingen te verrichten bij de auto. De nieuwe Bluelink app kun je downloaden uit de Play Store via onderstaande button.