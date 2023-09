Wat is Android Auto en wat kun je ermee?

Android Auto is een geavanceerd autonavigatiesysteem dat speciaal is ontworpen om de smartphone integratie in auto’s te verbeteren. Het stelt bestuurders in staat om hun Android-telefoon naadloos te verbinden met het infotainmentsysteem van hun voertuig, waardoor ze toegang hebben tot verschillende handige functies en auto-apps.

Wat kan je met Android Auto?

Met Android Auto kan je gemakkelijk navigeren met behulp van de ingebouwde autonavigatie. Dit stelt hen in staat om real-time route-instructies te ontvangen, verkeersinformatie te bekijken en zelfs spraakgestuurde instructies te gebruiken om veilig op hun bestemming aan te komen.

Daarnaast biedt Android Auto ook integratie met populaire apps zoals Waze, Spotify en WhatsApp. Hierdoor kunnen bestuurders handsfree bellen, muziek afspelen en berichten verzenden zonder de telefoon aan te raken. Dit draagt bij aan een veiligere rijervaring doordat de aandacht op de weg kan worden gehouden.

Het gebruik van auto-apps is ook mogelijk via Android Auto. Deze apps zijn speciaal ontworpen voor gebruik tijdens het autorijden en bieden functionaliteiten zoals het vinden van parkeerplaatsen, tankstations of restaurants in de buurt.

Android Auto gebruiken in voor

Voordat je echter enthousiast aan de slag gaat met Android Auto, is het belangrijk om te controleren of jouw auto compatibel is met dit systeem. Gelukkig ondersteunen steeds meer automerken Android Auto en bieden ze deze functie aan in hun nieuwere modellen.

Enkele bekende automerken die Android Auto ondersteunen zijn onder andere Volkswagen, Ford, BMW, Audi en Hyundai. Deze merken hebben Android Auto geïntegreerd in hun infotainmentsystemen en stellen gebruikers in staat om naadloos verbinding te maken met hun smartphones.

Om er zeker van te zijn dat jouw auto compatibel is met Android Auto, kun je het beste de website van de fabrikant raadplegen of contact opnemen met de klantenservice. Zij kunnen je vertellen of jouw specifieke model en bouwjaar geschikt zijn voor het gebruik van Android Auto. Een lijst van modellen en stereo’s is ook terug te vinden op de officiële website van Android Auto.

Hoe installeer je Android Auto in jouw auto?

Android Auto is een handige functie die het gebruik van jouw smartphone in de auto veiliger en gemakkelijker maakt. Met Android Auto kun je jouw telefoon verbinden met het infotainmentsysteem van jouw auto, waardoor je toegang hebt tot verschillende apps en functies zonder afgeleid te worden.

Om Android Auto op jouw smartphone te installeren en in de auto te gebruiken, volg je de volgende stappen:

Controleer of jouw smartphone compatibel is: Niet alle smartphones ondersteunen Android Auto. Ga naar de officiële website van Android Auto om te controleren of jouw apparaat wordt ondersteund. Download de Android Auto-app of ga naar stap 3 want de meeste toestellen hebben de Android Auto app al vooraf geïnstalleerd. Toch even controleren? Ga dan naar de Google Play Store en zoek naar “Android Auto”. Verbind je telefoon met het infotainmentsysteem van je auto: Sluit een USB-kabel aan tussen jouw smartphone en het USB-poort van het infotainmentsysteem in je auto. Zorg ervoor dat zowel de telefoon als het systeem zijn ingeschakeld. Accepteer meldingen en machtigingen: Wanneer je voor het eerst verbinding maakt, kan er een pop-up verschijnen op zowel jouw telefoon als het infotainmentscherm van de auto die vraagt om verschillende machtigingen en meldingen toe te staan. Volg gewoon de instructies op het scherm om deze instellingen goed in te stellen. Start Android Auto: Nadat alles correct is ingesteld, zou Android Auto automatisch moeten starten zodra je jouw telefoon met het infotainmentsysteem verbindt. Je ziet een overzichtelijk startscherm met verschillende apps en functies die beschikbaar zijn. Gebruik Android Auto in de auto: Met Android Auto kun je nu navigeren, bellen, berichten verzenden en ontvangen, muziek afspelen en nog veel meer. Gebruik eenvoudigweg het touchscreen van het infotainmentsysteem of bedieningselementen op het stuurwiel om te navigeren

Welke apps moet je geprobeerd hebben

Er zijn tal van verschillende apps beschikbaar voor Android Auto. Maar om je een aantal waardevolle toevoegingen te geven hebben we een aantal apps op een rijtje gezet.

Spotify: voor het luisteren van muziek en podcasts onderweg

TuneIn: nooit meer geruis of wegvallende DAB met je favoriete radio stations.

Waze: sociaal autorijden en een prima alternatief voor het veelgebruikte Google Maps.

Flitsmeister: waar staan de flitsers vandaag, Flitsmeister vertelt het je terwijl je auto rijdt.

Ook wil het nog weleens voorkomen dat er problemen zijn met Android Auto. DroidApp heeft eerder een artikel gepubliceerd met oplossingen voor verschillende Android Auto problemen.