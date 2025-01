AAWireless Two review: draadloos Android Auto in iedere wagen

Je kent het wel, je auto heeft Android Auto maar dat werkt alleen bedraad. Gelukkig is daar een oplossing voor, en wel middels de AAWireless Two. De gadget maakt Android Auto draadloos mogelijk. We delen onze ervaringen met je in de review.

AAWireless Two review

Misschien ondersteunt je auto al wel bedraad Android Auto, maar wil je het liever draadloos gebruiken. Bedraad heeft niet altijd de voorkeur. Op lange termijn is dit namelijk niet het beste voor de accu van je telefoon. Om dit probleem op te lossen had AAWireless al een klein kastje, maar pas geleden is hiervan een nieuwe versie uitgekomen. Namelijk de AAWireless Two en dit kastje is zelfs nog kleiner! De gadget maakt Android Auto mogelijk in iedere wagen.

Aangezien ik ook graag draadloos Android Auto wil gebruiken, heb ik de nieuwe gadget ook besteld. Wat nog leuk is om te weten, AAWireless is een Nederlands merk. Je hebt natuurlijk ook draadloze adapter te koop op welbekende Chinese webshops, maar mogelijk vind je het toch fijner om een Europees product te hebben die je met je telefoon verbindt. Je telefoon kan gewoon in je zak blijven zitten!

De bijhorende app

De AAWireless Two is gemakkelijk te koppelen aan je telefoon voor het eerste gebruik.

Dit doe je door middel van de AAWireless app. Hier staat stap voor stap uitgelegd wat je moet doen, waardoor je de koppeling gemakkelijk kunt maken. Tevens gebruik je de app om updates binnen te halen, instellingen te wijzigen, welke telefoons gekoppeld zitten en is er een probleemoplosser.

Een handige knop

Wat handig is, is dat de AAWireless Two een knop heeft. Hiermee kan je makkelijk switchen tussen de telefoon waarmee het apparaat verbinding dient te maken. Ook kun je de standbymodus aanzetten via de knop, dit is handig wanneer de stroom niet van de usb poort gaat als je de auto uitzet en op slot doet. Om de knop zit een LED-ring waardoor je kunt zien of je telefoon verbinding heeft of dat er bijvoorbeeld een probleem is. Verder doet de adapter wat hij moet doen. Het is een kwestie van in de auto stappen en als je de auto start zie je in korte tijd de Android Auto knop op het scherm van je infotainment.

Mijn eigen ervaring met de AAWireless Two is erg positief. Zoals eerder aangegeven doet het wat het moet doen en is snel gekoppeld. Het zorgt er vooral voor om de Android Auto functionaliteit veel te gebruiken. Voordat ik de adapter had, gebruikte ik het bedraad alleen wanneer noodzakelijk. Later in 2025 komt de AAWireless Two+ uit, deze zal als extra functionaliteit hebben dat deze ook werkt met Apple CarPlay. Deze Two werkt alleen met Android Auto. Is dat voor jou voldoende, dan is de AAWireless Two zeker een interessante gadget!

De AAWireless Two kost je 59,99 euro en is te koop bij de fabrikant zelf. Raadzaam is voordat je bestelt, om de compatibiliteitscheck te doen, om te kijken of je auto geschikt is voor de module.