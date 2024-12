Google Maps begint met uitrol nieuwe accentkleuren en handige details

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Android-app van Google Maps. Gebruikers krijgen met de nieuwe versie een nieuw kleurenpalet te zien. Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de interface uitgerold, die de app nog beter maken.

Nieuwe kleuren voor Google Maps

De blauwe kleur in Google Maps gaat verdwijnen. Google heeft gekozen voor een nieuw kleurenpalet met de zogenaamde ’taal’ kleur, iets wat een groene tint geeft. Deze zien we terug in de buttons en knoppen in de applicatie. Google spreekt zelf over nieuwe, frisse kleuren voor de kaarten-app. Wat verder opvalt is dat de teksten in de navigatiebalk onderin beeld voortaan niet meer blauwgekleurde teksten hebben, maar zwartgekleurde teksten.

Hieronder vind je links de ‘oude’ interface, rechts het nieuwe ontwerp.

Interessant is verder een andere wijziging die Google doorvoert. Bij het plannen van een route, zie je voortaan op een andere manier hoeveel tijd dit in beslag neemt. De afstand wordt groots weergegeven, waarbij je daarnaast de aankomsttijd terugziet op het scherm.

Google lijkt de nieuwe kleuren gefaseerd uit te rollen. Nog niet op alle toestellen op de redactie zien we de nieuwe interface terug. Middels een server-side update wordt deze uiteindelijk voor iedereen geactiveerd.