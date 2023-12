Android Auto krijgt andere icoontjes die passen bij je smartphone

De icoontjes in Android Auto worden aangepast. Met de update naar Android Auto krijg je een ander soort pictogrammen te zien, welke passen bij de stijl van de smartphone. Dit kan er zomaar voor zorgen dat je afscheid neemt van de bekende cirkelvormige icoontjes in Android Auto.

Android Auto met nieuwe icoontjes

Een nieuwe update wordt uitgerold voor Android Auto. De nieuwe versie, Android Auto 11.0, wordt voorzien van een verandering die te maken heeft met de icoontjes. Het gaat dan om icoontjes van apps en toepassingen in het menu, maar bijvoorbeeld ook het icoontje van het batterijpercentage. Deze zijn na de update in de stijl van de pictogrammen op je smartphone. Zo valt bij Samsung-telefoons op dat de ronde vorm in Android Auto vervangen wordt voor de meer afgeronde vierkanten.

Links de huidige weergave, rechts Android Auto met een gekoppelde Samsung

Android Auto past nog niet bij ieder merk de icoontjes aan. Zover bekend geldt dit voor nu alleen voor de Samsung Galaxy-toestellen en enkele Oppo-modellen. Het is goed mogelijk dat dit aantal in de komende tijd verder uitgebreid wordt. Daarbij is er geen officiële lijst beschikbaar met welke toestellen al direct daarmee werken. In het geval van bijvoorbeeld een Galaxy S23 Ultra, valt op dat de statuspictogrammen zoals WiFi, de batterijstatus en de netwerkconnectiviteit worden aangepast naar de stijl van Samsung. Zo moet het meer uniform ogen, zo laat 9to5Google zien in de screenshots.

De verandering lijkt doorgevoerd te worden middels een server-side update. Je hoeft dus niet zelf aan de slag te gaan met het binnenhalen van een update. Het is een kwestie van de telefoon aansluiten, en dan zien of de icoontjes in een andere stijl zijn gegoten.