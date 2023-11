Google brengt nieuwe kleurweergave Maps ook naar Android Auto

Gebruik je de kaartendienst Google Maps in je auto met Android Auto, dan kun je stuiten op wat veranderingen. De kleurweergave wordt namelijk bijgewerkt met de kleuren die we kennen uit de app. Is het een vooruitgang, of eerder een achteruitgang?

Google Maps voor Android Auto met nieuwe kleuren

De kleuren in de Google Maps app werden eerder al onder handen genomen. Sinds ongeveer een week is de nieuwe stijl voor iedere gebruiker te gebruiken, zowel op Android als op Apple iOS, maar ook de webversie is aangepast. En nu is de Android Auto app van Google Maps aan de beurt.

De vernieuwde look van Google Maps brengt een ander kleurenpalet, waarbij het geheel net wat minder warm aanvoelt. De nieuwe stijl is kouder qua kleuren, waarbij de wegen meer grijs van kleur zijn en parken niet langer meer duidelijk groen zijn, maar eerder mint. Volgens Google moet de nieuwe weergave ervoor zorgen dat de kaart duidelijker en prettiger leesbaar is. We zien in de screenshot die 9to5Google deelt, dat ook de groene van de navigatie-aanwijzingen wat donkerder van kleur is.

Niet iedere gebruiker is overigens even blij met de nieuwe kleurweergave die Google doorvoert. Mocht je dit ook niet willen, dan is er helaas geen mogelijkheid om dit tegen te houden. Google rolt het met een server-side update uit en komt dus automatisch op het scherm van Android Auto.

Wat vind jij van de nieuwe kleurweergave van Google Maps?