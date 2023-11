Google Maps: nieuwe kaarten met andere kleuren worden nu uitgerold

Gebruikers van Google Maps zien vanaf nu de vernieuwde kaarten terug in de applicatie van de kaartendienst. De kleuren zijn flink op de schop gegaan. Niet alleen in de app is het veranderd, ook de webversie van Google Maps is anders.

Google Maps met nieuwe kleuren

Open je Google Maps, dan kan het zomaar zijn dat dit er heel anders uitziet. Google heeft ervoor gekozen om de vormgeving van de kaarten aan te pakken. Hierdoor zien we een heel ander kleurenpalet. Volgens Google moet dit bijdragen aan de betere afleesbaarheid van de kaarten. In de afgelopen tijd werd door Google de nieuwe vormgeving al getest onder een groep gebruikers. De andere vormgeving werd eerder al aangekondigd.

Begin september kwamen de eerste berichten over de nieuwe kaarten in Google Maps binnen. Nu is het moment daar dat Google het breed uitrolt. De weergave komt voor Apple gebruikers waarschijnlijk bekend voor. De kleuren zijn namelijk erg vergelijkbaar met Apple Maps, de kaartendienst op bijvoorbeeld de iPhone.

In de nieuwe kleurweergave van Google Maps, zien we dat onder andere de wegenkleur is aangepast. Snelwegen zijn niet langer meer geel, maar donkerblauw van kleur. De wegen zijn zijn ook gekleurd in een meer grijze kleur. Bij het navigeren valt op dat de kleur van de route ook donkerder blauw is.

De nieuwe weergave voor Google Maps wordt vanaf nu uitgerold. Je hoeft hiervoor geen update te downloaden uit de Google Play Store. De wijzigingen worden doorgevoerd via een server-side update.

Wat vind jij van de nieuwe vormgeving in Google Maps?