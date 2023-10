Google Maps met Immersive View voor routes, betere navigatie en EV-opties

Nieuwe verbeteringen staan klaar voor kaarten-app Google Maps. De Immersive View wordt uitgebreid naar de routes, de navigatie wordt verder verbeterd en er zijn verschillende verbeteringen voor degenen met een elektrische auto.

Google Maps met verbeteringen

Google bereidt een grootse update voor Google Maps voor. Eén van de verbeteringen heeft betrekking op Immersive View. Deze functionaliteit werd eerder al aangekondigd en vrijgegeven, maar nu gaat Google nog een stapje verder.

Immersive View voor routes

Gebruikers kunnen de Immersive View ook gebruiken voor routes. De functie werd eerder al aangekondigd. Bij Immersive View worden satellietbeelden samengevoegd met Street View-beelden. Zo krijg je een 3D vogelperspectief. De Immersive View beelden worden getoond bij de routes, zodat je een nog beter beeld krijgt van het geheel, en een nieuwe beleving moet bieden van het ontdekken van je reis. Met behulp van de tijdlijn wordt de route tevens voorzien van nuttige informatie zoals verkeersdrukte en weersomstandigheden. Immersive View voor routes komt beschikbaar in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florence, Venetië, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, San Francisco, San Jose en Tokyo op Android en iOS.

Lens in Maps

De zoekfunctie in Google Maps wordt ook verbeterd. Specifiek; de Live View-functie waarmee je een zoekopdracht kunt doen. Google laat weten dat deze functie voortaan Lens in Maps genoemd wordt. Met de smartphonecamera kijk je om je heen, waarna er informatie verschijnt over een locatie. Dit gebeurt dus middels augmented reality.

Nieuwe kaarten

Google bevestigt in de bekendmaking ook dat er nieuwe kaarten aankomen. De gebouwen worden realistischer en de kleuren worden bijgewerkt. Eerder zagen we al nieuwe kleuren in Google Maps. Tevens wordt gewerkt aan verbeterde rijstrookdetails, die je helpen bij een lastige manoeuvre op de snelweg, zoals een vervelende afslag waarbij je in korte tijd meerdere rijstroken over moet.



Elektrische auto

Voor de bezitters van een elektrische auto heeft DroidApp al een mooi overzicht met de beste EV apps. Google Maps belooft een einde van laadangst door verbeterde extra informatie. Je ziet vanaf deze week niet alleen de laadstations in Google Maps, maar ook of de laadpaal overweg kan met je voertuig. Je ziet ook of een oplader snel, gemiddeld of langzaam is, en wanneer deze voor het laatst is gebruikt.

Suggesties

Tot slot belooft Google dat Maps voorzien wordt van meer tips. Aan de hand van thematische suggesties kun je tips krijgen voor je bezoek aan een stad. Zoek in Tokyo bijvoorbeeld op ‘Dingen om te doen in Tokyo’, of op bijvoorbeeld ‘kersenbloesem’ of ‘kunstexpositie’.

De uitrol van de functies gebeurt in de komende weken, zowel voor Android als voor Apple iOS.